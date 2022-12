Caso partidas falsas: Fiscal de Corte "confía" en el trabajo del equipo fiscal y habló de su vínculo con Fossati

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fiscal de Corte Juan Gómez fue consultado este miércoles por la investigación del caso de las partidas de nacimiento falsas, que encabeza Gabriela Fossati, y se limitó a responder que "confía" en las personas que trabajan en conocer detalles de una banda que falsificaba documentación para emitir pasaportes a ciudadanos extranjeros, que involucra al excustodia del presidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano.

Gómez se mostró sorprendido por la atención que ha concitado el caso, que consideró, "ha perdurado" más frente a otras causas judiciales de similar magnitud.



Sobre si está conforme con la investigación que viene llevando adelante, retrucó: "No puedo opinar de una investigación que no ha culminado, y reitero confío en las personas que están trabajando".



"Es muy difícil para un fiscal general separar a una fiscal que está haciendo una investigación relevante porque tiene la atención permanentemente de los medios y la sociedad de sacarla de la investigación. Eso se verá en su momento, tiempo al tiempo", dijo el fiscal de Corte.

En rueda de prensa consignada por el periodista Leonardo Sarro, Gómez también fue consultado sobre el vínculo que mantiene con Fossati. Aseguró que es el "profesional, nada más; no tengo otro tipo de vinculación como puedo tener con otros fiscales". Insistió que "no es relevante el mayor o menor vínculo, (porque) no hace a la cuestión".



En cuanto a si está garantizada la asistencia policial a la fiscal en la investigación tras la renuncia del número dos de la Policía Nacional luego de que trascendieran sus chats con Alejandro Astesiano, retrucó: "No tengo ningún elemento que me hable de que haya alguna dificultad respecto a la asistencia a la autoridad auxiliar a la Fiscalía".



Ante la repregunta, Gómez subrayó: "A mí no me consta, ni me debe constar. El fiscal de Corte subrogante no tiene porqué tener conocimiento, y no lo tengo, lo digo con toda claridad, de lo que se está investigando".