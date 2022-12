Heber sobre renuncia del dos de la Policía: “Ferreira honró el uniforme y no lo deshonró”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, habló este martes tras la renuncia del exsubdirector de la Policía, Héctor Ferreira, que dejó su cargo luego de estar mencionado y vinculado en chats con el excustodio presidencial Alejandro Astesiano.

Heber señaló que la renuncia del policía fue una “decisión personal” y que la investigación que llevaba adelante el Ministerio del Interior no halló “ninguna actitud irregular” por parte de Ferreira.

“Se le aceptó la renuncia. Él era un cargo de confianza, y entendió que está estaba comprometiendo a la administración. Como buen policía, en un cargo de confianza, tomó la decisión de apartarse mientras continúan las investigaciones en Fiscalía”, dijo Heber y apuntó: “La investigación en el Ministerio del Interior concluyó y no vimos ninguna actitud irregular del señor subdirector de la policía”.



El ministro señaló que la renuncia del jerarca policial lo “enaltece”, ya que se aparta del camino para “no perjudicar” a la administración. “Ferreira honró el uniforme y no lo deshonró. Tuvo 40 años intachables”, sostuvo y comentó que los dichos del exjerarca policial sobre el senador frenteamplista Alejandro Sánchez son “parte” de los motivos de su renuncia.



Consultado sobre si existen investigaciones en el Ministerio contra otros dos jerarcas policiales que también aparecen en los chats con el excustodio presidencial, Heber apuntó que no se iniciaron porque la Fiscalía no lo solicitó.



“No tenemos solicitud de investigación por parte de Fiscalía y no tenemos nada que investigar porque no vimos nada. Nosotros no vimos los audios ni los mensajes, lo tienen los periodistas y la Fiscalía”, señaló. Uno de ellos está de licencia y los otros dos declaran como testigos en Fiscalía.





“Nosotros no tenemos los chats. Nosotros hicimos la investigación de lo que era supuestamente un privilegio que se había dado y no se dio. Eso fue lo que informamos a la fiscal y a la opinión pública a través de un comunicado. No hubo una excepción en el ingreso a la Policía, no hubo un patrullaje especial y no hubo un perdón de las multas a quienes habían infringido”, subrayó.



Heber también respondió al ser consultado por algunas declaraciones de dirigentes del Frente Amplio que exigen su renuncia.



“A mí me la pidieron en el Ministerio de Transporte y desde el primer día en el Ministerio del Interior. Y ahora le están pidiendo la renuncia al presidente. ¿Quién falta que renuncie?”, se preguntó y cuestionó: “Creo que han hecho un uso y abuso de este tema sin fundamento para tratar de generar incertidumbre al gobierno”.



“La investigación de los pasaportes fue descubierta por esta Policía, por Inteligencia de esta Policía, desde el 2013 pasaban y hacían esto sin que ellos percibieran absolutamente nada. Son los responsables de que esta organización haya crecido. Deberían callarse la boca y asumir la culpa de no haber sido eficaces para desbaratar una organización que falsificaba pasaportes”, sentenció.



MVD Noticias (TV Ciudad) dio a conocer días atrás chats de fines de marzo en los que Ferreira se refirió despectivamente sobre el senador frenteamplista Alejandro Sánchez. Calificó al legislador como un “sorete”, un “sucio de mierda”, una “lacra” y un “reverendo HDP”.



El jerarca policial se encontraba de licencia mientras avanza la investigación del caso, que incluyó la declaración ante Fiscalía de varios jerarcas policiales para determinar si hay responsabilidad o no en los mensajes que surgen del excustodio presidencial.



Ferreira había declarado como indagado el miércoles pasado en la causa judicial. La cartera había deslindado de responsabilidad a Ferreira el 1 de diciembre, horas más tarde de su declaración.



Mediante un comunicado, la cartera había señalado que el jerarca no estaba involucrado en una “presunta intervención de inteligencia en un asunto de violencia doméstica” ni tampoco en “una presunta excepción para el ingreso a la Escuela Policial de la Escala Básica”, como quedaba sugerido a partir de la lectura algunos intercambios con Astesiano que fueron públicos.