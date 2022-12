¿Quién es el primer condenado por el caso Astesiano? Su vida en Rusia y cómo tramitó un pasaporte uruguayo 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Justicia condenó este martes al ruso Román Karpov a 19 meses de libertad a prueba por un delito de uso de documento o de un certificado falso en el marco del caso del excustodio presidencial, Alejando Astesiano. Según pudo saber El País, este ciudadano ruso no formó parte de la organización delictiva, sino que fue cliente y su vínculo era el gestor ruso Alexey S.

La acusación que hizo Fiscalía revela más detalles del ahora condenado, sobre su pasado en Rusia y cómo entró en contacto con la organización delictiva.



Según figura en la acusación fiscal, Karpov era propietario de una empresa constructora en Moscú. Una persona le debía € 40.000 por un negocio de la constructora. “Dado que esta persona no le podía devolver el dinero adeudado, le ofreció como forma de pago entregarle un pasaporte uruguayo, explicándole los beneficios de tener este pasaporte dado que facilitaría la obtención de visas para ingresar a países europeos y a Estados Unidos”.

“Para ello lo contactó a quien identificó como D.N., quien sería según los dichos (de Karpov), ‘un jurista’, que residía en San Petersburgo, donde esta persona le exhibió una computadora con cientos de personas que habrían obtenido el pasaporte uruguayo sin inconvenientes, dado que los trámites los realizaba con su contacto de la embajada uruguaya en Rusia, que los mismos tendrían un valor que oscilaba entre los € 80.000 a € 100.000”, pero Karpov “insistió en que él no abonó esa suma, sino que se arreglaban entre el deudor y N.”, señala el texto de la Fiscalía.



Los meses pasaron y el ahora condenado no obtenía respuesta, hasta que a finales de 2019 N. le dijo que habían trasladado a su contacto en la Embajada uruguaya en Moscú y que ahora tenía que ir a Uruguay en persona para terminar el trámite.

“N. le entregó la documentación con la alteración ya realizada, y con ello en setiembre de 2022 (Karpov) arribó a Uruguay. El día 21 de setiembre del 2022, sobre el mediodía, el indagado (ahora condenado) compareció junto con S.G., a quien le abonó la suma de U$S 100 a efectos que oficiara de traductora ya que el indagado no hablaba español, en la oficina de la Dirección Nacional de Identificación Civil, en calle Rincón 665, donde presentó documentación a efectos de tramitar la cédula de identidad de (Karpov) amparándose en la Ley 19.362”, indica el documento.



Entonces, el subcomisario y subdirector del Departamento de cédulas de identidad y pasaportes de Montevideo analizó el caso y se contactó con el que figuraba era el abuelo de Karpov. El hombre (que se identifica en el documento de Fiscalía como A.M.) murió en marzo de 1991, y sus hijos dijeron que no sabían de hermanos o familiares rusos.



Se realizó un análisis de la documentación de Karpov, donde se descubrió que se reimprimió el nombre de A.M. en la partida de nacimiento de la madre del ahora condenado. Según el documento, había diferencia en la tinta y no cumplía con el formato preimpreso en el que vienen las partidas rusas.

De una pericia realizada surgió que el soporte de las partidas de nacimiento era auténtico y presentaba adulteraciones en las impresiones de completado de datos.



El documento también señala que Karpov no tenía antecedentes y que admitió los hechos.