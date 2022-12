Jorge Díaz sobre el caso Astesiano: "Hay un gran ruido, no hay mucha transparencia"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El exfiscal de Corte Jorge Díaz fue consultado este martes sobre la investigación al exjefe de custodia presidencial Alejandro Astesiano. "Lo que vemos es que hay un gran ruido, no hay mucha transparencia, no ha sido clara la comunicación. No sabemos cómo se filtró, no sabemos si Astesiano borró o no los archivos", manifestó.

Además, el exjuez de crimen organizado dijo que en este caso en particular "hay mucha información que aparece porque evidentemente existió una filtración". "Quiero creer que no sale de Fiscalía, pero no importa de dónde salió, su veracidad no ha sido cuestionada", agregó en entrevista con el programa Ciudad Viva (TV Ciudad).



Sin mencionar a la fiscal Gabriela Fossati, Díaz aseguró que no hay que enojarse con los periodistas por publicar la información que reciben. "Los periodistas hacen su trabajo; el trabajo del periodista es encontrar una noticia y publicarla. Punto. A veces alguien se enoja, pero el periodista tiene la mala costumbre de que cuando tiene la información la publica, el bancario tiene la mala costumbre de prestar plata y después querer cobrarla. Cada uno cumple su función".



Para Díaz el problema es que "esa información que se filtra genera más confusión, porque cada uno de nosotros la interpreta como le parece".

En particular, Díaz habló sobre la decisión de la fiscal Fossati de excluir los chats que mantuvo Astesiano con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. "Acá hay en colisión dos derechos: el derecho a investigar y el derecho a la intimidad", expresó.



"Siempre debe mantenerse la integridad de la evidencia. Me causa estupor escuchar que se borraron chats. Desde el punto de vista jurídico ¿qué integridad tiene esa evidencia?", dijo el abogado y, sin querer involucrarse en opiniones específicas del tema, dijo que, a priori, si se le pidiera el celular al presidente para analizar sus chats, "la extracción debería ser parcial".

Para esto, el proceso requeriría pasar por tres etapas: "detención, incautación del celular y orden de registro", detalló.



Respecto a la seguridad de manejar de dicha información, Díaz explicó que "en general tiene que haber cadena de custodia, por cada policía que pasa tiene que haber un registro" hasta que el dispositivo llegue a manos de Policía Científica "que resguarda el material y envía una copia a Fiscalía". "Si mañana hay un juicio, el juez tiene que tener la certeza de la integridad del material", detalló.

Consultado por si hay o no necesidad de derivar el tema a una fiscalía especializada, Díaz recalcó que esa es una decisión del fiscal de Corte, pero que generalmente "se mantiene dentro de la misma unidad fiscal", a los efectos prácticos de no perder tiempo: "Alguien ya viene trabajando en ese tema y si se mueve la nueva unidad fiscal va a tener una curva de aprendizaje".