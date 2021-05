Sanguinetti apuntó contra sindicatos de la enseñanza: es un "atropello legal y moral"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ex presidente de la República y actual secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, apuntó contra los sindicatos de la enseñanza y calificó de "atropello legal y moral" la irregularidad en las horas gremiales, así como los actos considerados como proselitistas por parte de docentes de liceos públicos.

"El pedido de informes del diputado Felipe Schipani ha sido una verdadera bomba. No solo se desnudó que el vicepresidente del gremio (Marcel Slamovitz) había declarado falsamente 200 horas gremiales, además de las que les correspondían legalmente, sino que las autoridades de la época eran conscientes de la delictiva falsa declaración y la encubrieron", indicó el exmandatario en una nueva edición de "Correo de los viernes".



"La divulgación de las actas del Consejo de Secundaria es algo tan espantoso que todo calificativo es pálido", agregó.



En su texto, Sanguinetti hizo referencia a las palabras del ahora ex consejero Javier Landoni, quien indicó: "Si se llegara a filtrar esta información sobre las inasistencias, los docentes caerían bajo el escarnio público por ser un tema tan sensible, y es necesario protegerlos", así como las de la docente Isabel Jaureguy, que expresó que el tema era "complejo y que los chicos van a perder clase”, pero que se trataba de "un dirigente sindical nacional" y por eso entendía.



"Si horrible es todo esto, no lo es menos la actitud de Fenapes y de la cúpula de PIT CNT, que por más solidaridad gremial que pueda sentir, debería ser consciente del atropello legal y moral delante del que estamos", indicó el secretario general.



En la misma línea opinó que "no se trata de un episodio" sino de "un clima generalizado de usar la educación como instrumento de adoctrinamiento y aprovechar la jerarquía sindical para abusar".



"En el próximo paro se incluye la protesta ante la sanción a los profesores que hacían proselitismo adentro de un establecimiento liceal. Se aplaude el atropello. Y todavía se habla de José Pedro Varela, que vivió y murió construyendo el principio de laicidad que ha sido pilar de nuestra vida democrática", dijo.



El expresidente calificó la actual situación como "un serio problema" y dijo: "En Uruguay no hay modo de hacer algo serio en educación si no es en medio de una especie de guerra".

"No hay modo de generar un clima creativo y esperanzado en las aulas cuando el abuso proselitista no se termina de erradicar. Las sanciones son inevitables, hay que aplicarlas, pero bien se sabe que ellas solas no resolverán el tema. Es más amplio y profundo. Si el Frente Amplio como partido y el propio PIT CNT no entienden que ha llegado la hora de reaccionar, el país está ante un verdadero dilema existencial", agregó.



En el texto, Sanguinetti hizo una alusión puntual al presidente y secretario del Pit-Cnt, Fernando Pereira y Marcelo Abdala respectivamente, al decir que si bien tienen "discrepancias filosóficas de fondo", los respetan "por la convicción con que actúan". "¿Como pueden pensar en que construiremos una educación de futuro para un mundo que ha cambiado su matriz de riqueza y comunicación si tenemos que luchar aún con estas expresiones irracionales de un mundo primitivo de confrontación, propias de los tiempos de la guerra fría?", cuestionó.

La Mesa Ejecutiva de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) decidió el 8 de marzo abrir una investigación sobre la situación de Marcel Slamovitz, el dirigente del gremio que justificó en dos años (2016 y 2017) 250 faltas como licencia gremial.



Esta resolución, que fue dada a conocer por el sindicato luego de que El País publicara detalles sobre el expediente del caso que está en manos de Secundaria, fue refrendada por el Comité Ejecutivo de Fenapes el 27 de marzo y ese mismo día Slamovitz "decidió retirarse de la responsabilidad" de vicepresidente del gremio, "hasta que la situación se aclare".