Salto: edil y diputado suplente renunció al FA tras ser señalado por votar fideicomiso del intendente Albisu

Si bien seguirá siendo edil departamental, ya que no renunciará a su banca, Eduardo Varela Minutti, nieto del ex intendente nacionalista, Nestor J. Minutti, envió una carta al presidente del Frente Amplio de Salto, Luis Alonso, donde expuso su escisión de la coalición de izquierda.

Varela fue director de Juventud de la administración de Andrés Lima, tras presentarse como candidato a edil en las elecciones del 2020 con la lista 1070. En 2024 ganó las internas del sector Enfa, que lidera el exintendente Lima y fue designado como primer suplente del diputado Álvaro Lima, situación que generó malestar en la interna del sector por no permitirle encabezar la candidatura.

Nota a Andres Lima, Intendente de Salto y precandidato por el Frente Amplio, en su sede de campaña en Montevideo, ND 20240326, foto Francisco Flores - Archivo El Pais Francisco Flores/Archivo El Pais

Fue electo edil en 2025 y desde entonces ha sido crítico con su propio sector político. "En este tiempo, he sido objeto de una clara persecución política interna, impropia de una fuerza política que históricamente ha reivindidcado la pluralidad y el respeto por la diversidad de opiniones", señaló.

Varela denunció haber sido "excluido sin previo aviso de todos los ámbitos de la Junta Departamental de Salto por discrepar con posiciones de ediles del Frente Amplio" y dijo que "en ningún momento se aplicaron los procedimientos disciplinarios previstos en la orgánica".

Carlos Albisu. Foto: El País

Y añadió que "he procurado actuar con honestidad, promoviendo el intercambio y los consensos. Esa convicción me lleva a dar este paso, con respeto, pero con la tranquilidad de ser fiel a mis principios". Además, expresó que seguirá siendo edil, "reafirmando mi compromiso con los vecinos y vecinas que esperan de nosotros trabajo, seriedad y esperanza".

Desde ahora se han abierto varias hipótesis sobre el futuro político del actual edil, que ya acompañó al oficialismo con la votación del presupuesto y del fideicomiso, pedidos por el actual gobierno departamental.