Salinas dio marcha atrás y suspendió reunión con el FA por la vacuna contra el COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras fuertes cuestionamientos por la ausencia de un plan de vacunas contra el coronavirus, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció al Frente Amplio que recibiría a una delegación de tres legisladores de la oposición mañana miércoles en su despacho. Sin embargo, anoche a última hora les avisó que no concurrirá.

Formalmente, la oposición pidió la comparecencia del ministro Salinas a la Comisión de Salud, instancia que quedó agendada para el 5 de enero debido a la ausencia de senadores de la coalición hasta esa fecha, de acuerdo a lo comunicado por el titular del ámbito Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto).



La senadora del Movimiento de Participación Popular (MPP) Sandra Lazo dijo a El País que desde el FA se entendió que el tema debía ser abordado de forma “urgente”, y por eso decidieron comunicarse directamente con Salinas, el que se mostró dispuesto al diálogo. “Lo llamé y le dejé un mensaje en correo de voz, le mandé un WhatsApp y me contestó que iba a concurrir a la invitación del Parlamento, pero no obstante nos recibiría el 30”, contó.

Lazo dijo que el encuentro tendría lugar mañana miércoles en la sede del MSP y por el FA asistiría ella junto al senador Daniel Olesker (PS) -quien fue ministro de Salud Pública de 2010 a 2011- y la diputada Lucía Etcheverry (MPP) para recibir información sobre la situación de la pandemia y el plan de vacunación. Sin embargo, anoche el ministro avisó a la senadora que el encuentro no sería posible ya que estaba trabajando en la presentación que presentaría el 5 de enero en la Comisión de Salud. Se excusó, también, de no mantener reuniones con el FA hasta pasada esa instancia formal.

Fuentes del FA indicaron a El País que Lazo aclaró desde el principio que se trataba de una “reunión política”, por lo que no era “informal”. Así fue que consideraron inválido el argumento dado por Salinas. Los informantes agregaron que la marcha atrás del ministro es producto de una resolución tomada “en las altas esferas”, en alusión al propio presidente Luis Lacalle Pou.

Desde Presidencia negaron a El País que esto fuera así. En tanto, fuentes políticas indicaron que el ministro debía informar sobre la marcha de la vacuna antes que a la oposición a los legisladores de la coalición.



Desde que empezó la pandemia, la izquierda reclama al gobierno mayor información y la convocatoria a un diálogo nacional, algo que no se concretó. En la víspera de Navidad, senadores del FA solicitaron explicaciones sobre el retraso de la vacunación contra el COVID-19. “Ya hay muchos países que han iniciado la vacunación. ¿Y Uruguay por qué no? ¿Desidia? ¿Poco apego? ¿O simplemente improvisación?”, preguntó el senador de Fuerza Renovadora Mario Bergara en su cuenta de Twitter. Ayer, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, se sumó a los cuestionamientos al gobierno por no tener aún definido con qué vacuna combatirá la pandemia y alertó: “Ojalá lleguemos a tiempo”.

“Es el presidente el que tiene que tomar medidas y gobernar, pero la oposición cumple un rol y ese rol tiene que ser el de manejar información. A nosotros, como representantes de la población, también nos llama la gente preocupada”, señaló Lazo para explicar los motivos del pedido de reunión con el ministro Salinas.



La senadora indicó que “ya bastante incertidumbre” genera la pandemia, como para que se sume la preocupación acerca de cómo se piensa manejar el tema de la vacunación. “Por lo menos no conocemos el plan y creemos que es necesario que se conozca”, añadió Lazo.

Vacuna contra el coronavirus. Foto: AFP

El FA había solicitado la conformación de una comisión parlamentaria bicameral para recibir información sobre la pandemia y si bien el gobierno mostró disposición; la integración no fue la pretendida. Lo cierto es que el equipo de trabajo nunca se reunió.