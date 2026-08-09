Saldain advierte que el BPS está mal asesorando a jubilados por la posibilidad de volver a trabajar

El principal artífice de la reforma de la seguridad social impulsada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, Rodolfo Saldain, denunció en las últimas horas incumplimientos del Banco de Previsión Social (BPS) respecto de lo establecido en la ley, a raíz de una interpretación que considera incorrecta y restrictiva. Uno de los principales cambios que incorporó la Ley 20.130 fue la posibilidad de acceder a una jubilación parcial flexible. De esta forma, se eliminó la incompatibilidad que impedía jubilarse y continuar trabajando. En el artículo 5 del decreto 231/2023 se estableció que “en todo caso, el trabajador jubilado como dependiente, podrá iniciar o continuar actividad como trabajador no dependiente en el mismo sector de actividad, siendo de aplicación lo establecido en los artículos precedentes en la contratación con la misma empresa o de otra que forme parte del conjunto económico”.

Sin embargo, una circular interna del BPS -a la que accedió El País- considera “incompatible” que quien se jubiló como dependiente emprenda una actividad económica como no dependiente -se niega la posibilidad de abrir, por ejemplo, una empresa unipersonal- cuando esta se desarrolla dentro del mismo régimen de cobertura previsional (Industria y Comercio y Rural en este caso). También se considera incompatible el caso de quienes tuvieron como última actividad una tarea como no dependientes y, luego de jubilarse, pretenden volver a trabajar como dependientes. “Compatibilidad de jubilación y trabajo. En las últimas semanas he recibido múltiples consultas por cambios interpretativos del BPS que serían abiertamente contrarios a la ley 20.130 y al decreto 231/2023. Se impone urgente aclaración”, escribió en X Saldain.

A diferencia de lo ocurrido con el anterior directorio del BPS, que interpretó la ley de forma demasiado laxa, el actual ha adoptado una postura “hiperrestrictiva” y contraria a la normativa, consideró el abogado.

El decreto establece limitantes, como la prohibición de iniciar una nueva actividad como dependiente en la misma empresa o en una compañía del mismo grupo en la que trabajaba al momento de jubilarse. En esos casos, se deberá acreditar que hayan transcurrido al menos seis meses desde la finalización de la relación laboral previa.