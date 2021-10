Rendición de Cuentas: entre "ajuste fiscal" y el "logro" del gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Rendición de Cuentas de este año será finalmente aprobada hoy en la Cámara de Diputados, luego de realizadas las modificaciones en el Senado, por lo que un pesado capítulo de la actividad parlamentaria llega a su fin tras varias semanas de debate. El oficialismo quedó conforme, pese a duras discusiones internas en varios temas -en particular respecto al diseño del fideicomiso de garantía para financiar la erradicación de asentamientos- y en el Frente Amplio, como es de esperarse, se quedaron con cuestionamientos a fondo y con una frase que ya se ha repetido y que seguirá pronunciándose: “Fue un ajuste fiscal”, resumió en diálogo con El País el senador socialista Daniel Olesker.

Pero en el oficialismo predomina la satisfacción. El senador nacionalista Gustavo Penadés, luego de subrayar que el crecimiento económico fue el pronosticado por el equipo conducido por la ministra Azucena Arbeleche -que terminó siendo del 3,5%-, destacó dos elementos. Primero, dijo, las inversiones dirigidas a “la infancia, la adolescencia, la vivienda y las políticas sociales, que seguirán siendo atendidas como prioritarias para el gobierno”. Y como segundo aspecto aseguró que esta es una “rendición de cuentas que logró el objetivo de atender preocupaciones que tenían todos los socios de la coalición”, en temas tan variados como el refuerzo de los ingresos para el personal militar de las fronteras, partidas para fortalecer la ANEP, o más presupuesto para la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC).

Desde la oposición, por supuesto, no hay ningún aspecto para resaltar. Todo lo contrario. Olesker habla en términos de “ajuste fiscal” entre otras cosas porque “el gasto presupuestal bajó en US$ 309 millones”, y afectó en particular las áreas “de la vivienda y la salud”. Dijo además que el oficialismo “sobrecumplió” lo dispuesto por la regla fiscal -herramienta creada por este gobierno-, lo que para él es “vergonzoso” porque hubo “US$ 40 millones” que el gobierno podría haber gastado y no lo hizo, según dijo.

El dirigente socialista también se refirió a la pérdida del salario real, con el compromiso de recuperación al final del período, lo cual teniendo en cuenta el crecimiento en 6,7% de la economía, y en 3,3% del empleo, “quiere decir que entonces va a haber una gran concentración de ingreso por las ganancias del capital concentrado, como los grandes exportadores y empresarios inmobiliarios, o las grandes superficies comerciales”, enumeró.



A todo esto Penadés responde de esta manera: “Lo que pasa es que después de 15 años en los que el Frente Amplio no supo administrar una economía de crecimiento, les es difícil entender lo que es administrar bien con los escasos recursos que se tienen, como se está haciendo ahora”.