La reflexión de la excanciller de Macri a Nin Novoa sobre un posible TLC Uruguay - China

Rodolfo Nin Novoa, excanciller y exvicepresidente, contó esta mañana el comentario que le hizo Susana Malcorra, canciller argentina entre 2015 y 2017, cuando el segundo gobierno de Tabaré Vázquez apostaba por alcanzar un Tratado de Libre Comercio con China (TLC), posibilidad que se reflota ahora tras el anuncio que hizo el presidente Luis Lacalle Pou.

Nin Novoa dijo que al comenzar el segundo mandato de Vázquez una de las primeras tareas a las que se abocó como canciller fue a "ir a hablar con los cancilleres del Mercosur, y nosotros queríamos también modernización, sinceramiento y flexibilización".

Lacalle Pou recordó el miércoles en conferencia de prensa junto a la cúpula de Cancillería que los gobiernos frenteamplistas intentaron el mismo acercamiento con China. En 2016, Vázquez viajó a la República Popular y allí se reunió con su homólogo Xi Jinping. Y un año después se celebró la cumbre China-Lac en Punta del Este, por la que más de 600 empresarios chinos llegaron al país.



"La canciller de (Mauricio) Macri, nuestra querida amiga Susana Malcorra, nos dijo bien clarito: 'Rodolfo (Nin Novoa), nosotros nunca los vamos a autorizar a hacer un acuerdo bilateral con China'", contó el exjerarca esta mañana en diálogo con Punto de Encuentro (Radio Universal).



Años después, la vecina orilla está gobernada por un gobierno de diferente signo, y sin embargo las trabas a este paso se mantienen. En las últimas horas, fuentes de la embajada de Argentina en Uruguay indicaron a El País que se "tomó nota" de las palabras de Lacalle Pou sobre el anuncio del inicio de negociaciones formales con China para alcanzar un TLC.



Ahora, el cuerpo diplomático espera que los "avances" de la negociación sean "presentados en el marco del Mercosur a fin de evaluarlos", agregaron las fuentes a El País.



El jueves que viene están citados todos los mandatarios del Mercosur para la Cumbre en Paraguay, donde este paso que dio Uruguay estará sobre la mesa. Por el momento, el presidente brasileño Jair Bolsonaro adelantó que no concurrirá a la reunión sin brindar mayores detalles.

Corea del Sur

Nin Novoa también contó que Felipe Solá -canciller argentino desde el comienzo de Alberto Fernández a setiembre pasado- le pidió entre diciembre de 2019 y marzo de 2020 que Uruguay frenara un posible acuerdo de TLC con Corea del Sur.



"Che, ¿no podrán parar este acuerdo? A nosotros no nos sirve mucho". A lo que Nin Novoa dice que le respondió en aquél entonces: "No, no lo vamos a parar. Está muy avanzado, hay que seguir".



Este acuerdo, contó, que luego este acuerdo se cayó. "Uruguay no siguió, Brasil tampoco, pero Argentina estaba dispuesta a salirse de ese acuerdo con Corea del Sur, así que alguna flexibilidad puede haber sin lugar a dudas".