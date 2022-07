Bartesaghi pide "acelerar" negociación con China por un TLC ante "alerta" en la región

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ignacio Bartesaghi, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica, resaltó este jueves que "desde todo punto de vista, un TLC entre Uruguay y China es una excelente noticia", al mismo tiempo que llamó a "acelerar lo más que se pueda el inicio de las negociaciones" en un contexto regional que presenta una "alerta".

"Desde todo punto de vista, un TLC entre Uruguay y China es una excelente noticia y para mí no es el inicio de una concentración, (sino) de una diversificación", dijo en diálogo con Así Nos Va (Radio Carve) ante los cuestionamientos que han surgido desde varios ámbitos.

El experto uruguayo señalo que "el hecho de cerrar el estudio ya es un hito en sí mismo", en referencia al anuncio que hizo ayer el presidente Luis Lacalle Pou este miércoles de noche en conferencia de prensa.



Bartesaghi valoró que "no es nada menor" que el estudio de factibilidad se haya anunciado antes de la Cumbre del Mercosur, del jueves próximo en Paraguay. Esta publicación, "le otorga a esta cumbre un aditivo muy especial porque la flexibilización se va a discutir ya con un documento cerrado".



"No es que Uruguay tiene el deseo o el interés de cerrar un TLC con China, sino lo que presenta es: 'realicé un estudio de factibilidad, me indicó que es positivo y quiero seguir avanzando'", dijo el especialista, que hay que ver luego cómo "reacciona" el Mercosur.



Si bien el presidente dijo ayer que el estudio de factibilidad no se iba a publicar por los tiempos de negociación, para Bartesaghi "sería bueno" que se "haga público en algún momento porque es parte de la discusión nacional y regional que se tiene que dar".



También se refirió a la postura de los gobiernos de los países del bloque sudamericano. "Sabemos que Argentina no va a estar de acuerdo; no es hoy un interlocutor válido para hablar de libre comercio", dijo. De esta forma, estima que entre Brasil, Paraguay y Uruguay se podría dar un "consenso mínimo de que Uruguay puede avanzar".

En tanto, planteó que "no nos favorece" si Lula da Silva se convierte en el próximo presidente de Brasil. "En cierta forma, conocemos cuál es la política exterior de Lula y no es favorable a los intereses de Uruguay. Esta es una alerta, una preocupación", manifestó.



"El hecho de que el estudio (de factibilidad) se haya finalmente cerrado marca un primer hito, pero ahora debemos apurar mucho nuestras movidas estratégicas y ojalá que China esté dispuesta a formalizar el inicio de negociaciones bilaterales después de la Cumbre del Mercosur, o cuanto antes", resaltó Bartesaghi ante ese posible panorama.



Una vez en la ronda de negociaciones, ambos países van a "intercambiar ofertas en diferentes capítulos para llegar a un acuerdo que puede demorar ocho meses, un año, dos años; dependerá de las partes y el apuro que cada uno de las partes le de al proceso".



Sobre el panorama que se puede abrir a partir de un acuerdo de este tipo con China, dijo que "probablemente" van a "aumentar las exportaciones de China, vamos a exportar más carne".



"Pero ojo, hay que atender a las inversiones, la cooperación, a qué implica entrar a China con preferencias para después expandirte en Asia - Pacífico", agregó, en referencia a que son "muchos impactos, algunos bastante difíciles de cuantificar".



Para Bartesaghi, "el hecho de cerrar un TLC con China hace que más empresas puedan exportar más bienes y servicios". Citó "estudios" del impacto que ha tenido este tipo de acuerdo entre Chile y China, donde se indica que "empresas chilenas y también empresas internacionales que se instalan en Chile para aprovechar el TLC exportan más productos y servicios a China; por lo tanto, no concentrás, diversificás".



Esta eventual apertura, aseguró, tiene que ser "necesariamente visto como un paso para seguir abriendo otros TLC", porque "no es que vas solo a cerrar un TLC con China".



Además, planteó que un cierre de TLC con la potencia asiática "abre un espectro de oportunidades con otras economías que hoy todavía no te están golpeando las puertas".



Recordó que el potencial acuerdo entre Uruguay y China "una vez cerrado tiene que pasar por el Parlamento". En ese sentido, señaló que la actual oposición y otros partidos "han impulsado una profundización de las relaciones con China, entonces ahora quién va a decir 'no' a un TLC con China. Me parece que no hay espacio para eso".