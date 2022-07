¿Qué dice Argentina a nivel diplomático tras anuncio de negociaciones de TLC con China?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Horas más tarde del anuncio que hizo el presidente Luis Lacalle Pou de que China y Uruguay inician negociaciones formales por un Tratado de Libre Comercio (TLC), la embajada de Argentina en Uruguay -encabezada por Alberto Iribarne- indicó a El País que se "tomó nota" de las palabras del mandatario.

Fuentes cercanas al embajador Gil Iribarne indicaron que se espera que los "avances" de la negociación entre la potencia asiática y Uruguay sean "presentados en el marco del Mercosur a fin de evaluarlos".

La próxima Cumbre del bloque sudamericano será en una semana en Paraguay. Será la primera que se realice de forma presencial luego de los años más críticos de la pandemia de covid-19.

Argentina es el socio del bloque sudamericano que más resistencia ha puesto a la negociación de Uruguay con terceros países por fuera del bloque. En este caso, China es el principal socio comercial de Uruguay.

Las autoridades uruguayas han señalado meses atrás que su decisión de salir a negociar con China no violenta ninguna norma porque la "Decisión 32/00” no está vigente, ya que no fue internacionalizada por los países miembros plenos del bloque. Allí se "reafirma" el compromiso de "negociar en forma conjunta" acuerdos comerciales con terceros países.

Gil Iribarne había declarado a El País a fines de mayo que si Uruguay firma un TLC con China se "estaría dinamitando el Mercosur". Aseguró que esto "tendría que ser un acuerdo de bloque, o tendría que pedir determinadas dispensas". Incluso, dijo que "forzosamente va a tener que discutirlo dentro del bloque si no quiere romper el acuerdo de Asunción", en referencia al acuerdo cuando se creó el Mercosur.

Lacalle Pou recordó ayer que Uruguay pertenece al Mercosur, pero que el gobierno ha insistido en que el país “debe abrirse al mundo y debe establecer todo tipo de acuerdos con distintas naciones”.