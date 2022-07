Uruguay inicia negociaciones formales con China por un Tratado de Libre Comercio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEC) terminó hace pocos días de acordar con el gobierno chino el estudio de factibilidad de cara a un Tratado de Libre Comercio (TLC). Este luego pasó a manos de la Cancillería, que analizó el texto a nivel político y acordó con Presidencia de la República cómo comunicarlo. Sobre las 17 horas de ayer fue que desde Torre Ejecutiva se llamó a una conferencia de prensa y pasadas las 19 horas el presidente Luis Lacalle Pou comunicó el avance.

El mandatario, que se presentó junto al canciller Francisco Bustillo y la subsecretaria Carolina Ache, anunció que “lo comenzado en setiembre de 2021, que fue el acuerdo de factibilidad en conjunto con la República Popular de China, ha concluido y, con satisfacción, se puede decir que la conclusión es positiva y se llegó a un acuerdo que es beneficioso para ambos países”. Y resumió: “Empieza formalmente la negociación para un TLC”.



Por otro lado, el presidente reconoció que la idea era terminar este estudio a fines de 2021 -algo que el Frente Amplio remarcó alguna vez e incluso denunció que el acuerdo estaba “estancado”. Lacalle Pou dijo que “a instancias del gobierno chino” fue que se dio esta fecha, pero advirtió que a veces este tipo de negociaciones se atrasan. En este sentido, además, dijo que aunque la idea es llegar a la firma de un TLC antes del primero de marzo de 2025, el último día de su gobierno, existe la posibilidad de que el pacto se cierre más adelante. Por eso, añadió, se espera el apoyo de todos los partidos, más teniendo en cuenta que el Frente Amplio también intentó acuerdos de este mismo tenor con China.



“En los próximos días, nuestros equipos, junto a los equipos del gobierno chino, formalmente iniciarán conversaciones para el TLC”, agregó.

Mercosur

El gobierno hace este anuncio a menos de una semana de la Cumbre del Mercosur, que esta vez se celebrará en Asunción y que será la primera que se realice de forma presencial luego de los peores años de pandemia por el covid-19. Allí Uruguay espera recibir nuevas críticas del gobierno argentino de Alberto Fernández y contar con un apoyo más explícito por parte de Brasil, luego de que la administración del presidente Jair Bolsonaro se expresara en un acuerdo con la de Lacalle Pou a favor de la flexibilización del bloque.



“Esto (el primer paso de cara a un TLC con China) no contraviene ni es opuesto a la pertenencia al bloque”, dijo Lacalle Pou durante la conferencia de ayer. E insistió: “Con las normas hoy vigentes estamos habilitados para avanzar. Y siempre dijimos que no queremos hacerlo solos. Todos sabemos el peso económico y demográfico del bloque, pero a lo que no estamos dispuestos es a que Uruguay se quede quieto”.



Lacalle Pou recordó el acuerdo al que se llegó con Brasil el mes pasado en el marco de la Cumbre de las Américas. Ambos países suscribieron un documento por el cual se resolvió una baja del Arancel Externo Común (AEC) -que era una prioridad para Brasil-, llevar a cero el arancel que se paga por las exportaciones desde zonas francas -un tema que se empezó a discutir a raíz de la situación de Pepsico, que tiene su planta de concentrados de bebidas en el departamento de Colonia- y la flexibilización del Mercosur -una prioridad para Uruguay.



Argentina, en tanto, ya se ha expresado en contra del posible acuerdo con China. Incluso, su embajador en Uruguay, Alberto Iribarne, declaró a El País en una entrevista publicada en mayo pasado que de firmarse el TLC se estaría “dinamitando el Mercosur”. Paraguay, en tanto, ha decidido no expresarse enfáticamente ni a favor ni en contra de la flexibilización.

Abrir mercados

“La obligación nuestra es abrir mercados y competir en igualdad de condiciones con otros países que producen lo mismo que nosotros”, afirmó ayer el mandatario. Y resaltó, al ser consultado sobre las críticas surgidas por la situación política y de derechos humanos que se vive en China, que “de lo que se está hablando es de comercio” y “no de obligaciones políticas recíprocas”.



Ante la pregunta de si se dará a conocer el texto del acuerdo de factibilidad, Lacalle Pou dijo que no, pero explicó que no se trata de un problema de “confidencialidad”, sino de tiempos de la negociación.



“Hay elementos de la negociación en los que no se parte de posiciones idénticas y por eso no se muestran todas las cartas”, indicó. La información se irá conociendo a medida que avancen las conversaciones, aseguró.



En cuanto a qué implica concretamente la firma del TLC y que rubros se verán beneficiados o afectados por él, Lacalle Pou dijo que el acuerdo será “de última generación” y “bien abarcativo”.

Francisco Bustillo, Luis Lacalle Pou y Carolina Ache en conferencia de prensa. Foto: Juan Manuel Ramos.

“Firmaría un TLC con EE.UU., pero eso no está sobre la mesa”

“Con Turquía estamos en la ruta de determinar la posibilidad de iniciar formalmente la negociación. Y seguramente en los próximos tiempos haya noticias en relación a otros bloques”, señaló Luis Lacalle Pou. Según supo El País, el gobierno está analizando aspectos técnicos del posible acuerdo con Turquía. Por otro lado, el mandatario dijo que durante todo su gobierno se seguirá intentando la “mayor vinculación comercial posible con el mundo”. “No es solo la vocación de la coalición de gobierno, es la vocación nacional, porque uno inicia acuerdos que van a durar lo que excede a nuestro mandato, sostuvo. Lacalle Pou señaló que Uruguay tiene producción de calidad para exportar y que, por eso, está en la obligación de salir a buscar nuevos mercados. “Si se pudiera hacer un TLC con Estados Unidos, por supuesto que se haría. Pero esto no está sobre la mesa”, añadió, al tiempo que insistió que el foco está en “abrir mercados, no pagar aranceles y competir en igualdad de condiciones”.

