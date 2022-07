Sentencia del juez Recarey fue "desacertada e infundada", dijo Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Desacertada e infundada". De esta forma catalogó el presidente Luis Lacalle Pou la sentencia del juez Alejandro Recarey de suspender desde la vacunación anticovid para menores de 13 años. Hasta ahora, el mandatario no se había manifestado sobre el fallo del jueves pasado, por el que el gobierno presentó ayer su apelación.

En rueda de prensa en Paysandú, horas después de la devastación que dejó en el departamento el temporal de lluvia y viento de este lunes, Lacalle Pou enfatizó que la adquisición de las vacunas fue una decisión "basada científicamente".

Respecto al pedido explícito que hizo Recarey de conocer todos los contratos con Pfizer, Lacalle Pou destacó que el gobierno dio la información que "se podía". "Algunas cosas en el momento difícil que estábamos negociando las vacunas y se pidió confidencialidad, lamentablemente no lo podemos decir", dijo sobre los acuerdos entre el Estado y farmacéuticas.

"No hay nada que Uruguay haya negociado nada en contra de los compatriotas. No lo haríamos nunca. Si me conocen, y saben, no lo haríamos nunca", enfatizó.

Lacalle Pou remarcó su "respeto enorme" a la "separación de poderes", aunque recordó que "hay muy pocos puntos de contacto" entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Sostuvo que "el juez aplica el derecho, no crea el derecho", como considero que pasó en esta oportunidad.