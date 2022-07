Uruguay buscará mayor coordinación de organismos de inteligencia del Mercosur, dijo Heber

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo este jueves en Asunción que el país buscará fortalecer la coordinación entre los organismos de inteligencia del Mercosur.

Heber hizo el anuncio durante una conferencia de prensa junto a su homólogo paraguayo, Federico González, con quien se reunió durante su visita de pocas horas a la capital paraguaya.



"Queremos tener, y le he comunicado al ministro del Interior del Paraguay, mayor coordinación de las inteligencias en esta Presidencia pro tempore que tiene el Uruguay por los próximos seis meses", declaró Heber a los periodistas.



Para el ministro, "el ejemplo del avión es más que suficiente" para impulsar la cooperación entre los países.

Además, agradeció a Paraguay por la información que llevó a que Uruguay no autorizara la llegada del avión venezolano-iraní investigado en Argentina por presunto terrorismo internacional.



"Si no hubiéramos sido advertidos por una buena inteligencia, era imposible que nosotros pudiéramos detener un avión que todavía no sabemos del todo y concretamente cuál envergadura y qué desarrollo y qué vinculaciones en el mundo existía", agregó.

El ministro, que calificó de "muy fructífera" la cita con González, manifestó que el apoyo transfronterizo es un tema "muy importante" para Uruguay, y resaltó que haya sido precisamente este asunto el cierre de la Presidencia pro tempore de Paraguay.



A su turno, González defendió que Uruguay y Paraguay, en dos oportunidades, negaron la entrada de ese avión a su territorio. La aeronave de carga había aterrizado entre el 13 y el 16 de mayo en Paraguay para transportar una carga de cigarrillos hasta Aruba.



El ministro indicó que se permitió en mayo pasado el arribo a la nave al no recibir "ninguna confirmación en cuanto a las dudas que pudieran haber surgido", y reconoció como una "falla" que no se alertó entonces a la Secretaría Nacional de Inteligencia paraguaya.



Consultado sobre personas con las que se habría reunido la tripulación venezolana-iraní durante su estancia en el país, González puntualizó que se trata de una investigación en curso.

No obstante, admitió que "los dos días y pocas horas" que la tripulación permaneció en suelo paraguayo, "no necesariamente" se quedó en el hotel.

"Salieron y tuvieron encuentros", afirmó.



En ese contexto, sostuvo que se investiga "con quiénes se encontraron", aunque detalló que "hay algunos nombres que han surgido de algunas organizaciones o agencias de turismo".



El diario ABC publicó este jueves, citando informes entregados al Ministerio Público, que un ciudadano uruguayo al que identificó como Ezequiel Santoro Da Silva "supuestamente se encargó del traslado de los miembros de la tripulación".

La versión periodística señala que Santoro y miembros de su familia están presuntamente "vinculados a redes de trata de personas y narcotráfico".