Heber contó quién le advirtió por la llegada a Uruguay del avión venezolano

"Para nosotros era altamente inconveniente que ese avión llegara, sin ningún objeto y sin ninguna razón a nuestro país", remarcó en las últimas hora el ministro del Interior Luis Alberto Heber en conferencia de prensa en referencia al avión venezolano con tripulación venezolana e iraní que intentó sin éxito aterrizar en Uruguay.

"Queda claro, además, venía a cargar combustible porque no le cargaban en Argentina. ¿Y por qué no le cargaban allí? Es una parte de la investigación que se hará en la Argentina. El avión estaba sancionado, con vinculaciones. Teníamos información que ameritaba tomar una decisión rápida y se tomó rápidamente", añadió el jerarca.

"Estamos tranquilos en cuanto a que protegemos a nuestra población, a nuestro país, de la incursión de gente que sin objetivo ninguno y vinculados a distintos países que no teníamos claro que tenían que hacer en nuestro país como objetivo", remarcó.



Heber destacó ayer la colaboración por parte de Paraguay al alertar sobre el avión e hizo un agradecimiento a altas autoridades guaraníes. "Recibí la información formal de la Inteligencia paraguaya y actuamos rápidamente con el ministro de Defensa y pudimos evitar de que el avión entrara al espacio aéreo uruguayo. Sobre las consideraciones está en Argentina, hay una instancia en el Poder Judicial y veremos qué es lo que resulta de esa investigación", indicó.



"Quiero aprovechar la instancia para agradecerle al presidente paraguayo (Mario Abdo Benítez), al ministro del Interior paraguayo que nos dieron esa información", añadió Heber.



Y remarcó: "Acá se actuó rápido y con decisión, y no tenemos el problema que existe hoy en otros países vecinos", en alusión a la crispación política y el episodio judicial que se desencadenó en Argentina. "Pudimos actuar en base a esta información y en esta conexión que yo quiero profundizar en la región", añadió.



Adelantó en ese sentido que la semana próxima viajará a Brasilia (Brasil) "hablando con los ministros del Interior para justamente en la instancia que Uruguay va a tener la presidencia pro témpore en materia de seguridad, queremos hacer especial hincapié porque funcionó, y funcionó bien".



Heber si bien dijo ayer que no podía dar mayores detalles, dijo que hay "una suerte de coordinación entre las Inteligencias que tenemos que aceitar y profundizar".