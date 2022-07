TLC: qué incluye y cuándo se firmaría, según Rozman, titular de la Cámara Uruguay-China

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-China, Gabriel Rozman, expresó este jueves entusiasmo por el anuncio de que Uruguay inicia las negociaciones formales para un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China. "Hace mucho tiempo estábamos esperando este anuncio", dijo.

En diálogo con el programa Otra mañana (Radio Oriental), detalló qué implica un "tratado de tercera generación".



"Los de primera generación solo incluyen productos; los de tercera generación incluyen movimientos de dinero de un lado al otro, protección de inversiones; movimiento de personas... todo lo que tiene que ver para que un país pueda invertir y trabajar bien en el otro", explicó.

Gabriel Rozman, presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-China

Además, Rozman explicó qué cosas no pueden faltar en este tratado, con base en las necesidades de los asociados a la cámara: "Toda la negociación del tratado y las conclusiones las sacaron dentro de relaciones exteriores. Todos los asociados vimos una perspectiva de qué es lo que se quiere: exportar sin aranceles y tener beneficios de importación. Sobre todo de inversión china, podemos hacer mucho más", detalló, y puso por ejemplo el caso de la importación de carne porcina, para la que Uruguay tiene lugar y conocimiento para criar estos animales.

Respecto a los plazos para desarrollar este tratado, Rozman asegura que "Cuando los chinos quieren hacer las cosas, las hacen rápido. Ponen reglas y fechas". "Se toman muy en serio los compromisos", agregó y estimó que una fecha probable de resolución sería "junio o julio del año siguiente".



Comparó a Uruguay con otros países como Chile, Perú, Costa Rica, Nueva Zelanda y Australia, cuyas exportaciones a China han crecido y en características son muy similares a Uruguay, salvo porque se compite "con aranceles mucho más altos".



Para el presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-China, la principal preocupación que genera un tratado de estas características es el efecto en las industrias que no pueden competir con China si no se reorganizan, "como el cuero, o los textiles". "Los que se benefician deberían hacer un fondo para proteger a los que no se benefician", propuso.

Finalmente, Rozman resaltó que el avance productivo hacia el TLC fue producto de un "muy buen análisis", "con mucho secreto" llevado adelante por Francisco Bustillo y la cartera del Ministerio de Relaciones Exteriores.