Tras la pista de los votos que emigran para Talvi

En su primera gira por el interior del país, el candidato Ernesto Talvi llamó a los colorados a “volver a casa” y de hecho, de acuerdo a las recientes encuestas de intención de voto, eso parece estar ocurriendo. No obstante, aún quedan muchas interrogantes sobre el origen de este nuevo electorado.

La encuestadora Radar que en su reciente consulta colocó al economista a tan solo un punto del blanco Luis Lacalle Pou (20,4% a 21,8%) por detrás del oficialista Daniel Martínez (37,3%), realizó un análisis de los llamados votos “emigrantes” e “inmigrantes” que constituyen el denominado “voto volátil”.

Talvi está captando votos provenientes del Frente Líber Seregni -sobre todo de la línea astorista, del Partido Independiente (casi cuatro de cada diez “emigraría” hacia Talvi), del Partido Nacional, de los indecisos y también retiene un “altísimo porcentaje de los votantes colorados de 2014”, sostiene Radar.

El director de la consultora, Alain Mizrahi dijo a El País que si se analizan los votos que hoy tiene Talvi con respecto al electorado que el Partido Colorado cosechó en las elecciones de octubre de 2014, “menos del 40% votó” al propio partido, uno de cada cuatro votó al Partido Nacional -60% optó por Luis Lacalle Pou, uno de cada siete votó al Frente Amplio y además una de cada 10 personas que tiene entre 18 y 23 años vota por primera vez. Este último aspecto “es muchísimo”, señaló Mizrahi.

Paralelamente, la encuesta identificó que el candidato a la Presidencia por el Partido Nacional Luis Lacalle Pou “está teniendo dificultades” para retener “cerca del 20% de aquellos que lo votaron en las internas” dado que la mitad prefiere hoy a Talvi, de cara a las Elecciones 2019, y el otro 50% al candidato presidencial por Cabildo Abierto Guido Manini Ríos.

Pero la consultora Opción no es la única que realiza una lectura de este tipo. En Factum coinciden con su planteo, sin embargo, no se atreven a denominarlos como “votos volátiles” dado que “no son votos que no van sin un rumbo”, explicó a El País su director Eduardo Bottinelli.

“Por ejemplo, lo que está captando (Talvi) del Frente Amplio, efectivamente son del 2014. No es el voto que en algún momento tomó el Frente Amplio menos interesado en la política, sino que es más un público de clase media, informado”, sostuvo.

Bottinelli coincidió con Mizrahi en que si bien “el gran paraguas” de los nuevos votantes colorados es el Frente Líber Seregni, se identificó en común que las personas manejan muy bien los conceptos básicos de economía, o déficit fiscal para tan solo poner un ejemplo. “Es gente que le importa la economía, o tiene alguna idea sobre economía. Esta gente que está disputando Talvi con el Frente Amplio, es gente que más o menos tiene una idea sobre qué es el déficit fiscal o cómo impacta el precio del dólar en la vida cotidiana”, indicó.

Bottinelli explicó que Talvi también está recogiendo votos del Partido Independiente e incluso del Partido Nacional. “Él toma un poco de todos, porque es minoritario pero también incluso de algunos que votaron a Luis Lacalle Pou, el Partido Nacional, se ha movido al Partido Colorado, más o menos uno de cada 10 de quienes votaron a Jorge Larrañaga o a Juan Sartori y uno de cada 20 de quienes votaron a Lacalle Pou, hoy eligen al Partido Colorado”, señaló.

En síntesis, el director de Factum entiende que el candidato colorado está tomando votos de aquellos que se autodefinen como ideológicamente de centro. “El centro lo podés dividir en dos grandes líneas, el centro que es centro por desinterés en la política y el centro que es centro definitivamente por ideología. En este es el que Talvi está posicionándose y creciendo en términos de imagen e intención de votos”, consideró.

Primera vez

En el comando político de Talvi cuentan con un dato muy preciso, constatado incluso por Radar. De acuerdo a sus encuestas, el 35% de los considerados como nuevos votantes por edad eligen al candidato Ernesto Talvi como próximo presidente de la República.

Este viernes, en medio del acto del lanzamiento de la lista 2000 del expresidente Julio María Sanguinetti, el presidenciable celebró que la intención de voto en los más jóvenes sea liderada por el Partido Colorado, cuando desde 1971 ese lugar era ocupado por el Frente Amplio.

Lo que no festejó Talvi al leer las encuestas es que el Partido Colorado tiene muy pocos votos en las zonas de las periferias de Montevideo. Es más, llamó a la militancia a recorrer esas zonas. En los próximos días, la fórmula colorada comenzará con una recorrida por los barrios de Montevideo en los que se prevé puedan instalarse los 41 liceos modelo que impulsa como una medida central en su programa de gobierno. Aspira a crear 136 centros de este tipo.

Se enciende una luz amarilla en el Partido Colorado

De acuerdo a la encuesta de Radar que fue presentada esta semana, se enciende una luz amarilla en el Partido Colorado. Es que “casi” cuatro de cada diez votantes del expresidente Julio María Sanguinetti “emigraría” hacia el Partido Nacional o Cabildo Abierto. Paralelamente -de acuerdo a la consulta- la recomendación de Talvi y Sanguinetti al senador Pedro Bordaberry para que no se presente a las elecciones con la lista 10 “no parece haber afectado muy significativamente”.