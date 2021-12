Raffo respondió a propuesta de Cosse por saneamiento: "En un tema tan serio no podemos improvisar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En conferencia de prensa, Laura Raffo, presidenta de la Departamental del Partido Nacional, planteó que la contrapropuesta que hizo la Intendencia de Montevideo sobre los fondos para atender al tema saneamiento será estudiada, pero que "no es lo que los ediles (nacionalistas) habían propuesto.

La bancada de ediles nacionalistas le había propuesto a la intendenta Carolina Cosse que se modificara parte del destino del préstamo de US$ 70 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se destinaran US$ 12.517.613 a obras de saneamiento en barrios vulnerables. Este martes, Cosse respondió que esas obras se harán, pero con fondos propios de la comuna.



Y sobre esa respuesta, Raffo, que fue candidata a la Intendencia de Montevideo en las pasadas elecciones, afirmó: "El saneamiento tiene que ser financiado con un préstamo garantizado del BID, que le haga llegar a las personas que más lo necesiten el saneamiento que tanto esperan. En un tema tan serio no podemos improvisar".



"Los fondos del préstamo deben usarse en obras de infraestructura, que dentro de 25 años cuando estemos pagando la cuota veamos la obra que se hizo y se sigue utilizando", agregó Raffo y recalcó que, "tradicionalmente", ese tipo de préstamos se usaron para obras de saneamiento.



Raffo enfatizó en que hay 200.000 montevideanos que aún no acceden a saneamiento, que "hay niños jugando en las aguas servidas" y "que la Intendencia no respeta el Plan Director de Saneamiento Urbano" que debe destinarse a "para la llegada de saneamiento a quienes más lo necesitan".