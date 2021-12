Ediles blancos presentaron a Cosse propuesta para priorizar saneamiento en Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La bancada de ediles del Partido Nacional se reunió este lunes con la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, para presentarle una propuesta de ajuste del destino de los US$ 70 millones que se obtendrán del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En el documento entregado a la jefa comunal se indica: "La bancada de ediles del Partido Nacional propone redistribuir el porcentaje destinado inicialmente a saneamiento, aumentando lo ya destinado por la administración en US$ 12.517.613, reduciendo la parte del componente de limpieza".



El edil Javier Barrios Bove dijo en rueda de prensa al salir de la reunión que la Intendencia contempla incluir a 2.000 nuevos hogares en el plan de saneamiento, pero que con la iniciativa presentada por la bancada se puede alcanzar a 9.500 familias.



"Los problemas vinculados a la limpieza se pueden resolver con préstamos más blandos, a corto plazo, y no a 25 años como es un préstamo del BID, que es para infraestructura", dijo Barrios Bove.



"Entendemos que con estos 12 millones no les desarmamos el plan de limpieza", afirmó el edil. Los barrios incluidos por la Intendencia en el nuevo proyecto de saneamiento son Casabó y Cerro Norte. "Nosotros proponemos incluir Sarandí, Bella Italia y Boiso Lanza, lo que daría unas 9.500 familias", dijo.



El edil señaló que el encuentro con Cosse fue ameno y destacó que fue el primero en "después de un año de gestión". "Dejamos la propuesta y esperamos una devolución", acotó.