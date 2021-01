"¿Dónde quieren reducir la movilidad?", respondió Lacalle a reclamos de FA y gremios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Reducir la movilidad". Ese fue uno de los reclamos realizado por los senadores del Frente Amplio Mario Bergara y Daniel Olesker y algunos gremios de la salud como el SMU de Rivera, que fue cuestionado por el presidente Luis Lacalle Pou durante una conferencia de prensa realizada en la noche de ayer miércoles.

"Yo no soy periodista y tengo que contestar en vez de preguntar, pero me veo tentado", indicó el presidente y expresó: "Cuando me hablan de reducir la movilidad, ¿a qué se refieren? No he escuchado a nadie decir dónde quieren reducir la movilidad".

El presidente indicó que si la propuesta apunta a una cuarentena obligatoria, entonces está descartada. "¿Es que la gente no vaya a laburar? Bueno, ya hay medidas de teletrabajo, ¿más quieren reducir la movilidad?", preguntó.

"Al fin y al cabo esto es un cuidado personal, entonces hay que entrar al área chica y decir qué es lo que se está proponiendo por reducir la movilidad", expresó.

Respecto a la respuesta de que la medida apuntaría a, por ejemplo, una reducción de las personas que van a la rambla sin tapabocas, el presidente indicó: "Yo no estoy dispuesto, lo que deberían hacer los que no tienen tapabocas, para que todos puedan disfrutar de la rambla, de una plaza o de un parque, es ponerse tapabocas".

"Asistir a la playa, asistir a un parque o a una plaza está recomendado, ni siquiera es que esté en un signo de interrogación, está recomendado, porque a la gente le hace bien, porque hay una enfermedad que está en la vuelta, que todavía no sabemos valorar cuál es, que es la enfermedad mental, el estrés ha generado todo este tema, la angustia", aseguró Lacalle Pou.

En la misma aseguró que "hay gente que pasa todo el día en la casa que tiene que tener el derecho a salir y más si se cuida", dijo y agregó: "Es una discusión del 13 de marzo esta, lo que pasa es que a veces (parece que) uno dice 'bueno, levante la mano quién quiere que al Uruguay le vaya mal', yo quiero que al Uruguay le vaya bien", expresó.

"Quiero hacer hincapié en lo que decía el otro día Rafael Radi, que dijo el otro día Henry Cohen: vamos a no politizar la pandemia, porque ahí seguro que, entre otras cosas malas que tiene como la división, se aumenta el problema", finalizó.

Uno de los que se pronunció a favor de la reducción de la movilidad fue el senador frenteamplista Mario Bergara, quien tras el anuncio de la llegada de las vacunas contra el coronavirus al país expresó: "Siguen siendo imprescindibles medidas que reduzcan la movilidad social".

"El gobierno debe volcar más recursos para compensar la reducción de actividades y ayudar a las familias necesitadas", agregó a través de su cuenta de Twitter.

En la misma línea se expresó el también senador Daniel Olesker, quien pidió "medidas de reducción de la movilidad social para aplanar la curva de contagios y medidas sociales y económicas, en especial renta básica para compensar a los sectores golpeados por la crisis de la pandemia".

En la noche de ayer el mandatario anunció que se resolvió pasar de un cierre total de fronteras a uno parcial, lo que implica regresar a la situación que había antes del 20 de diciembre, cuando se ampliaron las medidas debido a la multiplicación de casos de COVID-19. O sea que uruguayos y extranjeros residentes podrán entrar al país a partir de las cero horas del primero de febrero.