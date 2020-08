Presupuesto quinquenal: prioridad para vivienda y la educación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, culminó ayer a la tarde dos reuniones de trabajo para ordenar el borrador del proyecto de ley de Presupuesto Quinquenal. El mandatario lideró el encuentro con el equipo económico en pleno y su grupo de asesores directos, donde resolvió que los dos puntos en los que se pondrá especial atención serán en vivienda y educación.

La intención del presidente Lacalle Pou es dar un fuerte shock en la educación para buscar atender las desigualdades y mejorar la calidad de la misma. Un tercer punto que abordaron, en líneas generales, fue el de trabajar en medidas que permitan atraer inversiones de diferente porte.



Al retirarse de Suárez, ayer a la noche, el presidente fue consultado sobre si se mantiene su promesa de campaña de US$ 900 millones de ahorro anuales, Lacalle Pou señaló: “Acuérdense que cuando surge el tema del coronavirus dijimos que era imposible sostener eso porque tenemos gastos importantes. De memoria, 600 y pico de millones de dólares por el Fondo Coronavirus. Dijimos que el ahorro sigue siendo una meta necesaria. La meta son los US$ 900 millones. Obviamente este año no va a pasar. De hecho, van seiscientos y pico (de millones de dólares) erogados por encima de lo que ya estábamos endeudados”.

En tanto, el senador por el Frente Amplio, Mario Bergara, criticó ayer los recursos destinados por el actual gobierno para combatir la pandemia del coronavirus. Dijo que “según lo publicado por el Ministerio de Economía, el Estado ha volcado recursos para combatir la pandemia y sus efectos económicos y sociales, incluyendo todos los instrumentos, por 250 millones de dólares en cuatro meses”.



Bergara señaló que eso significa “menos de medio punto del PIB, el esfuerzo más bajo de toda América Latina”.

“Por otro lado, con los recortes ya efectuados y con los lineamientos de ejecución presupuestal en todas las áreas del Estado, incluyendo en las políticas sociales, el Estado estaría reduciendo el gasto en órdenes cercanos a los US$ 400 millones de”, agregó. El senador remarcó que “se retira al Estado cuando más se necesita”. “Se retiran becas y recursos a la ciencia y la tecnología, al Inefop, a programas como Uruguay Trabaja (que atiende entre otros a miles de mujeres pobres), al apoyo a cooperativas de viviendas, etc.”, argumentó.