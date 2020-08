Lacalle habló de "ahorro importante" pero descartó llegar a US$ 900 millones este año

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou indicó este martes de noche en rueda de prensa a la salida de la residencia de Suárez y Reyes -a donde se mudará esta semana- que el "ahorro va a ser importante" en el presupuesto quinquenal que diseña con su equipo económico por estas horas, aunque prefirió no adelantar cifras.

Cuando fue consultado sobre si se mantiene su promesa de campaña de US$ 900 millones de ahorro anuales, Lacalle Pou señaló: "Acuérdense que cuando surge el tema del coronavirus dijimos que era imposible sostener eso porque tenemos gastos importantes. De memoria, 600 y pico de millones de dólares por el Fondo Coronavirus. Dijimos que el ahorro sigue siendo una meta necesaria. La meta son los US$ 900 millones. Obviamente este año no va a pasar. De hecho, van seiscientos y pico (de millones de dólares) erogados por encima de lo que ya estábamos endeudados".

Consultado sobre si se va a atender algún sector público más postergado a nivel salarial como las Fuerzas Armadas, como reclamó el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, Lacalle Pou dijo que están "evaluando" esta situación, aunque advirtió: "Vamos a tratar de ser justos. No está fácil pero vamos a tratar de ser justos", y luego precisó que no se refería a "ningún inciso en particular", aunque reconoció que hay "personal sumergido" salarialmente.

Además, ante la pregunta de qué pasará con el recién creado Ministerio de Ambiente, dijo que "lo ideal sería hacer un ministerio moderno: chico, ágil y que se dedique a un tema importante como el Medio Ambiente".