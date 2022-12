Presunto espionaje: Fossati dijo que Bergara "canceló" citación y esto respondió el senador

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador frenteamplista Mario Bergara salió este lunes de mañana a "complementar" los últimos dichos públicos de la fiscal del caso Astesiano, Gabriela Fossati, quien aseguró que este "canceló" una citación por la investigación de presunto espionaje contra él y su par Charles Carrera.

"El Senador Bergara, al igual que el Senador Carrera, fueron citados en la mañana del jueves a concurrir a la Fiscalía. Bergara canceló. Carreras la pospuso. Ambos conocen que se inició una investigación", expresó este domingo la fiscal en su cuenta de Twitter.

No obstante, esta mañana, Bergara se pronunció en varios mensajes de Twitter en torno al tema, y destacó: "No solo estamos dispuestos a concurrir en todo momento, sino que entendemos imprescindible que la fiscalía actúe independiente y eficientemente para esclarecer lo ocurrido y se determinen las responsabilidades correspondientes".

Ante múltiples consultas referidas a la “citación” de la fiscal Gabriela Fossati sobre el tema de los chats de Astesiano y mi “cancelación” de la misma, deseo realizar algunas precisiones. pic.twitter.com/sIWCZruQgE — Mario Bergara (@Mario_Bergara) December 5, 2022

Sobre la "cancelación" de Bergara que apuntó la fiscal, el líder de Convocatoria Seregnista Progresistas hizo algunas "precisiones". Tras plantear que no quería ingresar en una "polémica" con Fossati, hizo su relato de los hechos.



"La fiscal me dejó un mensaje planteando su interés de tener una conversación conmigo y con el senador Carrera. No tuvo, al menos en mi caso, la formalidad de una citación a comparecer. Yo devolví su llamado y efectivamente quedamos en reunirnos al día siguiente", manifestó Bergara.



"Esa misma tarde, el senador Carrera y yo nos íbamos a reunir con el Fiscal General Juan Gómez, para plantear que el caso que nos involucraba (creación de fichas personales con fines extorsivos) se tramitara por separado de los restantes posibles delitos derivados de los chats", prosiguió.



"En ese sentido estimamos la necesidad de que la reunión con la fiscal Fossati debíamos postergarla, a efectos de tener primero la reunión con el fiscal general. Para hacer ese planteo, devolví la llamada a la fiscal Fossati", agregó.

El senador puntualizó que Fossati en esa charla le transmitió que "su interés era el de ver si nosotros teníamos más información de lo que había en los chats (a lo que respondí que no) y también darnos su perspectiva de cómo se estaba llevando la investigación".



"Su intención expresa era la de trasladarnos tranquilidad, dado que habíamos planteado públicamente algunas preocupaciones sobre el tema. La conversación discurrió en esos términos. En ella me informó que había abierto causa separada para nuestro caso", dijo.

En conclusión, para Bergara, "la reunión perdía sentido dado que el tema lo tratamos telefónicamente". Y luego, remarcó: "Entiendo imprescindible complementar la información a efectos de que no se instale la falsa percepción de que no estábamos dispuestos a concurrir a una citación de fiscalía. Todo lo contrario".



De acuerdo a chats difundidos por La Diaria hace una semana, una empresa de Estados Unidos le habría pedido a Alejandro Astesiano que relevara datos "personales" de ambos senadores frenteamplistas para "atarlos" y que retiraran la denuncia que activaron contra el acuerdo entre el Estado y la multinacional belga Katoen Natie en el puerto de Montevideo. El caso derivó en un fuerte cruce político y el comienzo de una investigación en Fiscalía.