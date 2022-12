Presidencia ofreció chats de Lacalle Pou con el custodia Astesiano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de una semana de polémica en torno al caso de Alejandro Astesiano, a partir de que trascendiera que la fiscal Gabriela Fossati accedió a no analizar los chats del presidente Luis Lacalle Pou y su ex jefe de custodia, ayer la encargada de la investigación informó que Presidencia dejó el material a disposición.

Fossati señaló que esto ocurrió por “una mala comunicación de parte de los intermediarios, particularmente (de) personal de Inteligencia que estuvo en la noche de la detención”. Sin nombrarlo, de esa forma aludió a Claudio Correa, el director de Inteligencia que detuvo a Astesiano y que hoy está indagado por la fiscal por las conversaciones que mantuvo con el sospechoso.

De cualquier manera, Fossati acotó ayer que el tema “está resuelto por el ofrecimiento de la propia Presidencia”. Y en ese sentido, la magistrada, quien difundió su mensaje a través del director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech, indicó que se intentará recuperar lo que se pueda de esas comunicaciones.



La exclusión de los mensajes entre el mandatario y Astesiano se conoció la semana en voz de la propia Fossati, quien en declaraciones a El Observador brindó una explicación un tanto distinta de por qué se excluyó ese material. Dijo allí que hubo un “requisito” de Presidencia -en el marco de la entrega voluntaria del celular- de que no estuvieran los mensajes del presidente con el principal imputado del caso.



Este hecho fue comentado luego por el propio presidente, quien indicó que le había transmitido su “preocupación” al fiscal de Corte, Juan Gómez, por sus “conversaciones personales” que hay en el celular en cuestión. Dijo también que “nunca se obstruyó” la investigación de Fiscalía y que, “pasado el tiempo”, le parecía “que es lo mejor que se pudo hacer” porque, “por lo menos dos medios”, están “filtrando información” del resto de los chats.



No obstante, el presidente reparó en que, si la Justicia ordena el acceso, los chats con Astesiano “están”.



En esa misma instancia, Lacalle Pou se refirió además declaraciones del Frente Amplio. “He escuchado en este tiempo (...) que en la Torre Ejecutiva había una asociación para delinquir, escuché algo así como (que hay) un narcoestado y, hace dos días, que el Estado está acostumbrado a mentir. Esas acusaciones son graves”, remarcó el mandatario.

Espionaje

Minutos antes de que Fossati enviara ayer su mensaje mediante Fiscalía había publicado en Twitter un mensaje relacionado a la denuncia realizada por la oposición por el presunto espionaje a los senadores Charles Carrera y Mario Bergara que habría sido encomendado a Astesiano por una empresa estadounidense. “Hablar de ‘espionaje’ con la información recabada al momento carece de fundamentos”, sostuvo la magistrada.



En los últimos días, Fossati había dicho que no realizaría más declaraciones ni brindaría más información sobre el caso. “Hay una obsesión en pretender que yo ubique responsabilidades en Presidencia, y yo en este momento no tengo ningún elemento que no sea la palabra de Astesiano para hacerlo. Hay una obsesión en que señale a gente que no está señalada como responsable”, había dicho a El País.



Pero de todos modos la fiscal siguió manifestándose en público. “Llamo a la prudencia, sobre todo a aquellos que tienen impacto en la opinión pública. El Senador Bergara, al igual que el Senador Carrera, fueron citados en la mañana del jueves a concurrir a la Fiscalía. Bergara canceló. Carreras la pospuso. Ambos conocen que se inició una investigación”, escribió también ayer en Twitter, en donde también pidió que se dejara “trabajar a la Fiscalía”.



A su vez, mediante el mensaje enviado por Benech, la fiscal rechazó los dichos de Mario Bergara respecto a que el presidente Luis Lacalle Pou “tiene coronita” y aseguró que “quienes están investigados al día de hoy son aquellas personas de las que se tiene elementos para investigar”.



Había además otro mensaje escrito que borró enseguida. Decía: “Todas las personas respecto de la cual hay algún indicio están siendo investigadas. Las que no lo están es porque nada indica al momento ninguna posible responsabilidad penal. Si se respeta el sistema de (Justicia) hay que apegarse a las reglas determinadas por el legislador”.