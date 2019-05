"Los presos van a estar obligados a trabajar todos los días", dijo Manini Ríos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Vamos a hacer trabajar a trabajar a todos los presos, los presos uruguayos van a trabajar, porque creemos que es una de las formas de empezar la rehabilitación y las cárceles tienen que ser centros de rehabilitación, no centros simplemente de amontonamiento de gente sin ningún sentido", dijo este martes en Durazno el precandidato de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, en una entrevista concedida al programa Alternativa de Radio Durazno.



"Tenemos que rehabilitarlos y la rehabilitación empieza por crearles hábitos de trabajo a los presos y aparte van a trabajar el tiempo que estén recluidos, sea un año, dos, tres, cinco, van a trabajar en ‘algo’ y todos los días y van a estar obligados a trabajar y van a trabajar en una especialidad, van a hacer pan, o van a hacer ladrillos, o van a hacer bloques, van a trabajar en la huerta, en la carpintería, en la pintura, en lo que sea, van a aprender a hacer algo y van a trabajar todos los días, van a tener el hábito, entonces eso va a ser buena parte del camino de la rehabilitación”, agregó el ex comandante en jefe del Ejército.



Acompañado de los dirigentes locales Carlos Kuster y Guillermo Gurbindo, Manini Ríos agregó que Uruguay “no puede seguir liberando a los presos cuando cumplen su tiempo de condena sabiendo perfectamente que la persona no está rehabilitada, le estamos devolviendo un delincuente a la sociedad, sabiendo que va a delinquir de vuelta, eso no puede pasar, hay que rehabilitar a los presos. En nuestra propuesta, en la parte Cárceles es de los temas más evidentes, creo que acá no hay dos lecturas, no debe haber ningún uruguayo honesto intelectualmente que diga que el sistema carcelario hoy está funcionando bien”.



Por otra parte, Manini Ríos consideró que Cabildo Abierto representa el “artiguismo adaptado al siglo XXI”.



“He tenido ofrecimientos para participar en política por determinados partidos, pero optamos por agarrar un camino diferente. Cabildo Abierto es una opción independiente que no tiene ningún tipo de compromiso con el pasado, que no tiene por qué someter sus ideas a la aprobación de ninguna autoridad partidaria ni nada, sino que simplemente expresa sus idearios que no es otro que el del artiguismo adaptado al siglo XXI”. Dijo, además, que el eje de su propuesta es “dar respuesta a los problemas más serios que hoy aquejan a los uruguayos", señalando por su orden la inseguridad y el desempleo, además de la “mala calidad de la enseñanza, el medio ambiente y las carencias inexplicables en salud”.



“Este es un partido de una amplia base, por supuesto que los militares son quienes más me conocen porque yo estuve 46 años en la institución, en realidad ahí tengo un fuerte apoyo, lo cual habla bien del candidato, que si los que me conocen no me apoyaran sería lamentable. Como esos candidatos que a veces aparecen en una localidad menor y no los vota nadie de los que lo conocen, eso sería horrible en este caso, o sea, hay muchos militares que me apoyan pero yo diría que no son solo; acá hay de todo el espectro de la sociedad y además estamos notando apoyo de mucha gente que viene de todos los partidos políticos”, precisó.



El sector está elaborando una propuesta “posible”, probable, que no va a ser la más linda, la más edulcorada, pero no venimos a prometer cosas que no vayamos a cumplir”, que será presentada a finales del presente mes o en julio, dijo Manini Ríos.