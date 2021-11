Presidenta del Inisa aseguró que no está dispuesta a “cogobernar” con el gremio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Al rojo vivo”, así se describió por parte del sindicato la situación en el Inisa, luego de que se resolviera cesar al director de Jurídica por posibles irregularidades sobre la tramitación de denuncias de violencia (que supuestamente sufrieron internos de parte de funcionarios). La presidenta del organismo, Rosanna de Olivera, aseguró que no está dispuesta a “cogobernar”.

Para esta mañana está citado nuevamente el directorio y la directora del FA, Andrea Venosa, dará marcha atrás en la resolución del cese. El sindicato convocó a concentrarse en la puerta del edificio central.



El problema surgió según De Olivera porque un abogado fue a labrar un acta, pero “el director de Jurídica lo hizo volver” sin culminar de recabar los testimonios de los internos en el hogar Colonia Berro.



“Para mí es una situación grave, yo le tengo que dar las garantías a los adolescentes que están en el sistema y las actas son las pruebas fehacientes para que se pueda investigar. Las pruebas tienen que estar y valen oro”, explicó De Olivera sobre lo sucedido.

La presidenta del Inisa fue acusada de “persecución laboral” y “acoso” contra los funcionarios de la división Jurídica. “Eso van a tener que comprobarlo porque no es verdad, yo no acoso a nadie. Si se toma una propuesta de cambio como acoso estamos muy mal porque las encargaturas son discrecionales”, indicó De Olivera. Además recordó que la decisión de cesar al director fue adoptada con su voto y el de Venosa, mientras la directora blanca Sandra Etcheverry se opuso.



“Yo lo que intento es salvaguardar los derechos y darle todas las garantías a los adolescentes. Yo, como Estado y presidenta del Inisa, me debo a eso y en ese sentido voy a ir”, afirmó De Olivera. Según dijo, mañana insistirá en mantener la resolución del cese adoptada por mayoría en la sesión del directorio del pasado martes. “Acá hay un tema de Derechos Humanos y yo no voy a mirar para el costado, de ninguna manera. Las personas se harán cargo de lo que suceda”, indicó De Olivera. En ese marco, señaló que “la prioridad son los adolescentes y hay que darles garantías”.



Consultada sobre los conflictos que se declararon en diversas áreas del Inisa, la presidenta del organismo afirmó: “Son muy difíciles las presiones y cogobernar no me parece que corresponda”.