Inisa: piden cese de director y FA quiere llamar a sala al ministro Martín Lema

Las denuncias cruzadas no cesan en el Inisa y se suman a los problemas ya existentes en el directorio del organismo. Un nuevo capítulo tuvo lugar el pasado miércoles cuando su presidenta Rosanna de Olivera propuso cesar al director de Jurídica y al responsable de la dirección administrativa de la misma área.

Esto se resolvió con los votos de la presidenta del Inisa y de la directora del Frente Amplio Andrea Venosa. De Olivera planteo que el jerarca de Jurídica tenía que ser apartado del cargo hasta que se aclaren “presuntas irregularidades administrativas” en la tramitación de denuncias de violencia y maltratos. Estas fueron realizadas por algunos adolescentes del sistema contra algunos funcionarios.



“Mientras esto se dilucida, la presidenta propuso el cese de la encargatura como director de Jurídica”, informó a El País Venosa. Y aclaró que la medida no implica atribuirle responsabilidades porque hay tres investigaciones administrativas en curso que todavía no cuentan con resolución.

Si bien se adoptó esta decisión de cesarlo, el sindicato se opuso a la medida y pidió reuniones por separado a las tres directoras (Olivera, Venosa y Sandra Etcheverry) y allí denunció “abuso de poder y acoso de las autoridades hacia funcionarios de Jurídica”.



“Estuvimos hablando con el sindicato y la idea nuestra es bajar la pelota al piso en la próxima sesión del viernes y dejar en suspenso el cese de Jurídica y de la dirección administrativa”, afirmó Venosa.

El sindicato del INAU se declaró en conflicto en defensa “de la institucionalidad”, “la independencia técnica y dignidad en el desempeño de las tareas” y a favor de “directivas claras y únicas emanadas del directorio y no de cada integrante del mismo en forma arbitraria”. El gremio también exige la garantía de la confidencialidad de las actuaciones en los procedimientos administrativos.



En tanto, Suinau se declara “en contra del abuso de poder, el acoso y la persecución laboral ejercida contra los funcionarios de la división Jurídica por parte de la presidenta Rosanna de Olivera”. Además, advierten que “de no obtenerse los requerimientos, las medidas sindicales se intensificarán”. El País intentó comunicarse con la presidenta del Inisa pero esto no fue posible.

Parlamento.

La diputada del Movimiento de Participación Popular Bettiana Díaz dijo a El País que desde hace meses el Frente Amplio “viene denunciando cuestiones de apariencia irregular en la gestión”.



“No tenemos información por ninguna vía y lo que se cuestiona es la institucionalidad. A nosotros nos preocupa porque en realidad en el medio quedan los adolescentes”, advirtió.

Según dijo, “hasta ahora no hay una resolución”, pero aseguró que hay que tomar una definición respecto a la situación generada en el Inisa. “Está claro que pedidos de informes la presidenta del Inisa ha decidido no responder, ya repetí tres”, señaló Díaz.



“Por la vía de pedidos de informes no accedemos a información, por la vía de venir a la comisión ya nos pasó que le preguntamos por estos problemas de gestión y no hay información de calidad. Cuando empezamos a ver las opciones sobre la mesa no queda mucho más margen que una comisión general”, indicó Díaz. En ese marco el llamado estaría dirigido al responsable político, que en este caso es el ministro de Desarrollo Social Martín Lema.



Díaz dijo que “hay un conocimiento del tema” por parte del ministerio, porque el Inisa está intervenido desde hace meses debido a las diferencias internas existentes entre las dos directoras de la coalición de gobierno.