"No pienso renunciar", dijo dirigente de Inisa sobre dichos de Manini y criticó su "violencia"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La integrante del directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y del Partido Nacional, Sandra Etcheverry, hizo énfasis en la "violencia" que el líder de Cabildo Abierto (CA) Guido Manini Ríos utilizó al exigir la renuncia de la dirigente luego de que se constataran situaciones conflictivas entre ella y la presidenta del instituto, Rosanna de Olivera.

“Nos ha sorprendido bastante cómo ha salido este pedido por parte, principalmente, del líder de Cabildo Abierto (Guido Manini Ríos) con quien tengo un respeto especial porque es un senador de la República”, dijo este martes en entrevista con 970 Noticias Primera Edición (Radio Universal).



“No estoy para debatir, no estoy para hacer política con este tema”, agregó y al mismo tiempo hizo énfasis en “la violencia con la que se ha pedido esta remoción, sin haberlo planteado antes por los carriles correspondientes”.



El directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) ha estado viviendo situaciones de enfrentamiento entre la presidenta Rosanna de Olivera, de Cabildo Abierto, y la integrante del directorio de Inisa. Las discrepancias entre ambas fueron de tal magnitud que desde Cabildo Abierto se reclamó abiertamente la remoción de Etcheverry.



Por ese motivo, el líder de CA Manini Ríos salió este domingo a respaldar a la actual presidenta: “El problema no es ella, es la directora nacionalista. Espero que el Poder Ejecutivo) la cambie, porque a mi entender es ella la que está generando problemas con los demás”, dijo ese día.

Ante sus dichos, Ectheverry sostuvo: “Me pareció que no fue la manera, a través de la prensa, de pedir una remoción de una dirigente que tiene muchos años de trayectoria dentro de un partido político que hoy tiene el gobierno”, remarcó.



“Obviamente que ha habido dificultades dentro de Inisa, como lo tiene que haber en cualquier cuerpo colegiado. Yo vengo de un cuerpo colegiado como es la Corte Electoral”, dijo. Aunque remarcó que "estar en la coalición" no significa que todos tengan que "votar igual".



Además, la dirigente nacionalista dijo sentirse apoyada por el presidente Luis Lacalle Pou. “Me siento apoyada por el presidente de la República. Me dio la confianza para estar en el Inisa”, dijo y agregó: “me parece que este es un tema muy fuerte en la mesa (del Partido Nacional), pero he tenido conversaciones ayer y hoy y veremos. Obviamente que yo no pienso renunciar al Inisa”.



“Si no se estaba de acuerdo como yo venía trabajando dentro de Inisa, creo que se podía haber pedido lo mismo de otra manera porque ha expuesto mi nombre de una forma que considero que no se me ha respetado”, concluyó.