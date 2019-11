Preocupa al Pit-Cnt el rol de Manini en la coalición de gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el Pit-Cnt nadie se anima aún a realizar un balance del resultado electoral del balotaje del pasado domingo hasta tanto no conocer el fallo definitivo de la Corte Electoral. Sin embargo, destacan su campaña “Tu voto decide” que generó tanta polémica a la interna de la propia central.

Ayer, el Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt estuvo más de tres horas reunido en su sede de la calle Jackson considerando el resultado electoral, así como cuáles son los pasos a seguir en un gobierno de coalición.



Paralelamente, en el Pit-Cnt ya hay varios dirigentes que comienzan a manifestar su preocupación por el papel que pueda adoptar el líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos en la coalición de gobierno.



El presidente de la central de trabajadores, Fernando Pereira dijo a El País que “no” le agrada que Manini Ríos o dirigentes de su partido puedan encabezar eventualmente el Ministerio de Salud Pública (MSP), “pero ta, no elegimos ministros, no elegimos patrones, ahora hay cosas que nos agradan más que otras”, indicó a El País tras la reunión del Secretariado.

Manini, que se reunió este martes con el presidente electo Luis Lacalle Pou, busca acceder a dos ministerios: Salud Pública y el de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.



Al ser consultado sobre cuál sería el mejor candidato para ocupar un posible cargo como ministro de Trabajo, Pereira respondió que “ojalá hubiera sido Richard Read”, el histórico dirigente de la bebida. También señaló que le “gusta” el nombre del senador del Partido Independiente Pablo Mieres.

Pero en el Pit-Cnt no solo preocupa el lugar que ocupará Manini en la coalición de gobierno, sino también algunas “expresiones retardatarias” como las del ex militar retirado Carlos Techera que amenazó de muerte a Daniel Martínez y al presidente Tabaré Vázquez y que hoy se encuentra detenido.



“No se pueden poner las cosas como anecdóticas, esto es anecdótico, el escuadrón de la muerte es anecdótico, el video amenazando a (José) Mujica, a Vázquez y a Martínez es anecdótico, no todas las cosas pueden ser anecdóticas, si hay un sector nostálgico, pequeño del Ejército, el sistema político tiene que aislarlo”, consideró el presidente de la central de trabajadores.

En este sentido fue que aprovechó para reclamarle a Lacalle una “señal clara” de quién va a ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y que “el poder militar tiene que estar supeditado al poder civil”.



Por su parte, la dirigente de los municipales, Valeria Ripoll, que también integra el Secretariado del Pit-Cnt, coincidió en que no son buenas las expresiones como las de Techera, dado que “no le hacen bien a la sociedad” y que “ponen en jaque a la democracia”.

Diferencias internas.

Ripoll, que junto al secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), José Lorenzo López integra el bloque “En lucha” que es contraria a “Articulación” que lidera Pereira en alianza con los comunistas, cuestionó la campaña que fue planteada por la cúpula del Pit-Cnt antes de la elección del pasado domingo 24. Ripoll contó que los análisis que fueron planteados por uno y otro dirigente en el Secretariado del Pit-Cnt fueron en función de qué lado “está posicionado cada uno” porque “hay quienes no trabajamos en pos de una campaña para obtener resultados”.

Reunión del Pit-Cnt. Foto: Nicolás González

Es que dos semanas antes de la segunda vuelta del 24 de noviembre el Pit-Cnt desplegó una campaña en sus cuentas de Twitter y Facebook. Allí destacaban que “las y los trabajadores decidimos entre dos modelos de país”, y remarcaban: “Defendé tus derechos”.



En uno de los videos publicados, Florencia, una joven que decía trabajar en Antel, destacaba que a esta empresa pública “la supieron defender miles de uruguayos” y que “gracias a ello hoy tenemos Plan Ceibal, fibra óptica en el hogar, Antel Arena, las telecomunicaciones al servicio de todos y todas sin importar el estrato social”, en referencia implícita a la gestión del Frente Amplio en los 15 años de gobierno.



El testimonio de Florencia se sumaba a otras publicaciones en otro formato pero que mantenían el mismo mensaje con distintas imágenes de personas de diferente edad y género, entre los que se encontraba el murguista Raúl Castro y que tanto molestaron a dirigentes de “En Lucha” como a Ripoll y a José Lorenzo López.