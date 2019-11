Diferencias en el Pit-Cnt por apoyo a Daniel Martínez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La interna del Pit-Cnt está que arde a raíz de la decisión de la mayoría de la central sindical de pronunciarse a favor de la candidatura presidencial del frenteamplista Daniel Martínez, con la que varios de los sindicatos que la integran no están de acuerdo.

Desde el domingo pasado, el Pit-Cnt desplegó en sus cuentas en Twitter y Facebook una campaña denominada “Tu voto decide”. Allí se destaca que “las y los trabajadores decidimos entre dos modelos de país”, y remarcan: “Defendé tus derechos”.



La campaña es respaldada por la mayoría de la central sindical que detentan el sector Articulación y el Partido Comunista, pero es cuestionada por otros sindicatos con peso dentro de la organización.

El primero en posicionarse en contra de la iniciativa fue el secretario general de COFE, Joselo López, quien aseguró que no hubo una definición orgánica del Pit-Cnt sobre el asunto. “No comparto que el Pit-Cnt realice esta campaña, debe haber independencia del sistema político”, dijo el dirigente sindical a radio Carve.



A la posición de López han venido sumándose otros dirigentes sindicales como la secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll, y el histórico dirigente del gremio de la bebida (FOEB) Richard Read.

“Nosotros manifestamos que estamos en contra de la campaña”, señaló Ripoll en declaraciones a Montevideo Portal, y a continuación explicó que se debe a “la forma” en que se adoptó la decisión “porque no se discutió ni se aprobó ni por el Secretariado ni por la Mesa Representativa”.



Por otro lado, la dirigente de los municipales dijo a radio Montecarlo que el Pit-Cnt debe “asegurar su independencia frente al Estado, los patrones, los partidos políticos, y las sectas religiosas y filosóficas”.



Ripoll dijo que en la reunión del miércoles del secretariado de la central sindical hizo “varios cuestionamientos” acerca de la campaña junto a López. El primero de ellos es que “no fue consultada ni discutida” en los organismos en los que se lo debió hacer. “Los integrantes del secretariado nos enteramos (de su existencia) al momento en que esto se publicó”. Agregó que la decisión es violatoria del estatuto del Pit-Cnt.

Por su parte, Read sostuvo que adhiere a las posturas manifestadas por Adeom y por COFE y resaltó que “hay mucha gente preocupada por la pérdida de perfil” del movimiento sindical. No obstante, dijo que la posición de la mayoría del Pit-Cnt “no me asombra por la pérdida de independencia de clase que se ha tenido”.



La campaña en favor de Daniel Martínez no es el único punto de fricción al interior del movimiento sindical. La falta de pronunciamiento público del Pit-Cnt respecto al proyecto enviado al Parlamento por el Ministerio de Trabajo para levantar las observaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a la ley de negociación colectiva es otra piedra en el zapato.



El secretariado de la central acordó emitir una declaración en contra del proyecto, pero la misma aún no se ha hecho pública lo que también abona el diferendo.