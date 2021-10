"La política de acá en adelante será la de comprar de acuerdo a la ley", dijo Viera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Turismo, Tabaré Viera, compareció este martes a la comisión investigadora que indaga en la gestión del Ministerio de Turismo desde 2010 a 2021, previo al comienzo de su gestión, que asumió tras la renuncia de Germán Cardoso.

A la salida, Viera fue consultado sobre las declaraciones que hizo el exdirector nacional de Turismo Martín Pérez Banchero ayer en la misma comisión, donde destacó que las compras directas durante la gestión de Cardoso eran la "regla" y no la excepción.

"Todo el Estado utiliza el método de la compra directa, que es una excepción prevista en el Tocaf (...) también el Ministerio, ya sea por razones de urgencia que hay que fundamentarlas", comenzó destacando el secretario de Estado en rueda de prensa en el Parlamento.



A continuación, advirtió que "la política del Ministerio de acá en adelante, y en eso estamos trabajando, será la de comprar de acuerdo a la ley y al Tocaf".



"Si podemos, obviamente con licitación pública, que ya se están preparando algunas para la compra o abreviadas, pero un método competitivo de licitación para la compra de publicidad para la temporada en vía pública, por ejemplo", señaló Viera, y puntualizó que en el caso de hacer las compras directas, serpa "como mandata también la ley y la Constitución y las normas vigentes, con todos los pasos que hay que seguir".



Pérez Banchero había señalado ayer que el Partido Colorado "estaba informado de este tema hace meses". Al respecto, Viera dijo hoy que no estaba "enterado de solicitudes de ser atendido por los órganos del partido", aunque le "hubiera gustado que así hubiera ocurrido". También afirmó que "no le consta" que hayan sido planteadas estas denuncias en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) colorado.

Por otro lado, se refirió a uno de los puntos que evalúa la comisión parlamentaria, que es la contratación realizada a la empresa estonia Kirma Services, que sería la encargada de venderle publicidad por internet a la cartera dirigida, en ese entonces, por el exministro Cardoso.



"Esa empresa no llegó a brindar ningún servicio, no se ejecutó el contrato, y tampoco se pagó, por distintas razones pero no se pagó. Recibimos hace unos 15 días un mail donde la empresa retiraba su oferta, desistía de la misma", dijo Viera.



Consultado sobre si en su gestión descarta utilizar Kirma Services, respondió: "Sí, porque acaba de renunciar a una oferta y no la siguió. Quiere decir que no está interesado".