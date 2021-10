Pérez Banchero, cara a cara ante Cardoso, cuestionó el uso de la compra directa “como regla”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

No cruzaron palabras. Pero la tensión se hizo sentir ayer entre el diputado colorado Germán Cardoso y el exdirector de turismo Martín Pérez Banchero por medio de una mirada cargada de hostilidad, minutos antes de que se iniciara formalmente la sesión de la investigadora.

Era la primera vez que se veían cara a cara después de las acusaciones públicas de Pérez Banchero a Cardoso respecto a las compras directas de publicidad durante su gestión, publicadas por el semanario Búsqueda. El exjerarca, cesado en funciones a mediados de agosto, había criticado también la presencia del ministro en la investigadora (en la que es denunciante y denunciado) pero igual concurrió a la instancia.

“Nuestro ánimo es colaborar con esta comisión investigadora”, fueron las primeras palabras de Pérez Banchero, ayer en su comparecencia a la comisión ante una pregunta formulada por el diputado del Frente Amplio Nicolás Viera.



“¿Qué lo llevó a hacer las denuncias públicas?”, preguntó el mismo legislador, a lo que Pérez Banchero respondió que cuando se lo cesó sintió la necesidad de dar explicaciones a su grupo político en Colonia.

“El motivo del cese es que no queríamos participar con nuestra firma de compras de medios (con las) que no estábamos de acuerdo en el fondo, pero fundamentalmente en la forma”, aseguró en la investigadora de acuerdo a lo que supo El País.



Consultado acerca de si todas las contrataciones de los medios se hacían con la participación de la agencia de publicidad, el exdirector de Turismo contestó: “No, justamente este es el gran tema”. En ese marco, afirmó que en su opinión la licitación debía ser el mecanismo de contratación y no la compra directa por excepción.

“Queríamos la regla de la licitación y se va a la compra directa como regla y se excluye a los informes de la agencia contratada, y esto es lo más importante”, subrayó Pérez Banchero.



Según dijo, la agencia de publicidad cobra entre US$ 10.000 y US$ 12.000 dólares al mes para brindar asesoramiento al ministerio. Si bien al inicio los materiales que hacían llegar “eran muy precisos” (tenían un semáforo con luz roja, amarilla y verde, y una firma de un responsable de la agencia recomendando o no la contratación), “no se usaban los informes de la agencia”. “Las decisiones eran tomadas por esta coordinación técnica y por el ministro Cardoso con sus adscriptos. Sin participación institucional del ministerio”, señaló Pérez Banchero.

El exdirector de Turismo informó que perdió su función de compra de medios en noviembre de 2020, cuando se creó el comité de marketing que estuvo integrado por el subsecretario Remo Monzeglio y los asesores Daniel Reta y Óscar Iroldi. El ámbito funcionó como “puente” hasta que se creó una oficina de coordinación (en diciembre de 2020) para la compra y el uso de publicidad.



“Existió la coordinación técnica y creemos que no tuvo un buen resultado; no teníamos decisiones en compra de medios”, insistió el exjerarca sobre las resoluciones que quedaron a cargo de los asesores del exministro Cardoso.

Martín Pérez Banchero en comisión investigadora de Turismo. Foto: Estefanía Leal

¿Era usual que el ministro conformara facturas?, preguntaron desde el Frente Amplio. Según Pérez Banchero, al firmar una factura -como hizo Cardoso en el caso de la contratación de la empresa de Estonia Kirma Services- lo que se hace es dar fe de que “se conoce la empresa y se cumple el servicio”.



“Estábamos en un ministerio trabajando muchísimo en una situación angustiante. Nosotros nos sentíamos parte de un proyecto y queríamos empujar, no teníamos un ánimo conflictivo. Pero no la podíamos firmar (a la factura) por una cuestión objetiva: no las conocíamos y creo que estas facturas fueron firmadas por el ministro”, señaló ayer el exjerarca en relación a Cardoso.

A su vez, consultado por el Frente Amplio acerca de si estaba de acuerdo en el gasto de US$ 700.000 en publicidad digital (Kirma, Cisneros y Mediamath) dispuesto por Cardoso el 28 de diciembre de 2020, Pérez Banchero señaló que “la decisión es del ministro”. “Podíamos tener una opinión contraria, teníamos diferencias, pero respetamos esa decisión porque era una decisión del señor ministro”, enfatizó.

En más de una oportunidad, el exdirector de Turismo insistió en la investigadora: “Podemos tener discrepancias en el fondo, pero la cabeza del ministerio es el ministro”. Lo que sí dejó en claro fue que las mayores discrepancias estaban en la forma.



Con respecto a Kirma, dijo que solicitó un informe a la contadora del ministerio “para ver si procedía el pago”, y le informaron que sí. “Cuando solicitamos el informe para ver si procedía el pago, pensamos que el servicio se estaba usando. La regla del ministerio no es pagar antes del servicio; cuando uno compra, se empieza a usar”, afirmó. Esto se contrapone con lo que afirmó el ministro de Turismo Tabaré Viera a Sarandí, que aseguró que no se había usado el servicio de Kirma.



Viera concurrirá esta mañana a la investigadora que funciona en la Cámara de Diputados por los gastos de publicidad de la cartera de 2015 a 2020.

Young & Rubicam apuntó contra los asesores de Germán Cardoso “Nosotros desconocíamos lo que era Kirma Services, no sabíamos de la existencia”. Así respondió ayer el exdirector de Turismo Martín Pérez Banchero en la investigadora por los gastos del Ministerio de Turismo.



“¿Usted sabe quién acerca la propuesta Kirma?”, le preguntaron del FA al exjerarca. “A nosotros nos llega la propuesta que por mail nos envía la agencia”, respondió Pérez Banchero. Esto mismo fue declarado a los medios por el diputado Conrado Rodríguez a medios de prensa en el marco de la comisión investigadora parlamentaria. “Quedó claro a través de lo que dijo Pérez Banchero que fue la agencia que hizo llegar al ministerio la agencia económica de servicio de estas tres empresas. Eso quedó clarificado”, aseguró el legislador colorado a El País, repitiendo lo dicho por Pérez Banchero en comisión. Estas declaraciones motivaron una réplica de la agencia Young & Rubicam, quien aclaró en un comunicado que la propuesta de la empresa Kirma llegó a la agencia desde el ministerio a través de Elbio Rodríguez y del asesor de Cardoso, Daniel Reta.



“Tanto Rodríguez como Reta enviaron la propuesta de la empresa Kirma por separado y por escrito, para que la misma fuera incluida en el plan de medios digitales del Ministerio de Turismo. La agencia cuenta con la documentación probatoria que sustenta la presente aclaración”, aseguraron. Hasta ahora, la agencia se había negado a brindar cualquier tipo de comentario sobre el tema aduciendo impedimentos legales.

¿Por qué no quiso a Xaxis? "¿Cuáles fueron los motivos que lo llevaron a plantear la negativa para la contratación de la empresa Xaxis?”, fue otra de las consultas que hizo el Frente Amplio al exdirector de Turismo Martín Pérez Banchero.



“Nosotros tuvimos una relación que empezó bien con la agencia y después tuvimos algunas desavenencias. Precisamente, una de las desavenencias fue por esta empresa Xaxis”, contó.



El exdirector indicó que Xaxis tiene una razón social que es Manerel S.A., la cual estaba vinculada al grupo de Young & Rubicam. “Cuando tomamos conocimiento de que Manerel S.A. estaba vinculada a la agencia, entendimos que no podía comprarse a tal empresa porque la agencia tiene que controlar a los medios” debido al convenio celebrado. En ese sentido, agrego: “Entendimos que es más dificultoso controlar a una empresa del propio grupo empresarial”. De todas formas, aclaró que en su opinión “esto es discutible”.

¿Cuál era el vínculo con asesores?

"¿Cuál era su vínculo con los señores Elbio Rodríguez y Daniel Reta y qué rol jugaban dentro del ministerio?", fue una de las tantas preguntas que hizo ayer el Frente Amplio al exdirector de Turismo Martín Pérez Banchero.



“Bueno, nosotros no conocíamos ni al señor Rodríguez ni a Reta. Los conocimos con posterioridad al ministerio”, afirmó. A la vez, diferenció la función de uno y de otro. A Rodríguez lo identificó como “una persona cercana al señor Cardoso” y agregó que “aportó con sus conocimientos y su visión” a la gestión. Aseguró que trabajaron para tratar de hacer las compras por licitación e “hizo un aporte importante con su trabajo en asesoramiento” . Con respecto a Reta, en cambio, relató que empezó en setiembre y que no tuvo un buen vínculo como con Rodríguez. Según dijo, se encargaba de la compra de publicidad en medios. “El señor Reta tenía un cargo, tenía incidencia; el señor Rodríguez era una especie de asesor y reitero que en nuestra valoración personal creemos que fue un saldo favorable”, finalizó.