Polémica por papeleta celeste para el "No"; la Comisión Pro Referéndum impugnará decisión de la Corte

La Pantera Rosa y banderas celestes inundaron ayer las redes sociales tras confirmarse los colores de las papeletas de cara al referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Un debate se dio puertas adentro de la Corte Electoral, donde los ministros votaron divididos. Y la polémica derivó luego en la presentación de un recurso por parte de los promotores de la consulta popular para impugnar la decisión de que el “No” lleve el color celeste.

Sobre el mediodía de ayer culminó el conteo de firmas con la validación de 671.631, lo que superó el 25% del padrón electoral necesario para habilitar el referéndum que se llevará a cabo el 27 de marzo del año que viene. El uso de la papeleta celeste por el “No” y la rosada por el “Sí” fue informado por el presidente de la Corte Electoral, José Arocena, en conferencia de prensa.



Esto se aprobó por cinco votos contra cuatro. El uso de los colores fue impulsado por el ministro Arturo Silvera (neutral) y apoyado por Ana Lía Piñeyrúa (Partido Nacional), Juan Máspoli (Partido Colorado), José Garchitorena (neutral) y respaldado por Arocena, de carácter independiente.

Del otro lado se ubicaron los cuatro ministros identificados con el Frente Amplio (dos de ellos integran el organismo en calidad de neutrales) que impulsaban papeletas blancas con letras en negro, tanto para el “Sí” como para el “No”. En esta posición estaban: José Korzeniak (neutral), Alberto Castelar (neutral), y los representantes partidarios, Pablo Klappenbach y Cristina Arena.

En ese marco, Korzeniak señaló a El País que “varios ministros” consideraron que “por una razón de neutralidad, y para que no hubiera discusión sobre los colores, se optara por hojas blancas con leyendas en negro”. “Para dar una imagen de neutralidad, a mi juicio, era razonable que se eligiera el blanco y negro, porque nadie se va confundir si el ‘No’ está grande y el ‘Sí’ está grande”, opinó.



Los ministros de la coalición -también los que están en calidad de neutrales- pidieron que las papeletas fueran rosadas y celestes por ser el antecedente anterior: el referéndum por la derogación de la ley de asociación de Ancap en la que el “No” fue celeste y el “Sí” rosado. Esa vez perdió la celeste.



“Propuse que las papeletas fueran de colores para evitar la confusión del votante, sin ningún tipo de otra consideración que el antecedente del año 2003”, dijo Silvera a El País.



Sobre la fecha también hubo votación dividida. Los que impulsaron la papeleta celeste -salvo Arocena- pretendían que el referéndum se convocara para el 13 de marzo porque “cuanto antes mejor” y por “reestructuras internas pendientes”. En esta oportunidad laudó Arocena a favor del 27, fecha propuesta por los ministros del FA. Silvera dijo que se manejó el 20 de marzo como fecha probable, pero por efectuarse una reunión del BID en Punta del Este se dificultaría la custodia de urnas por parte de la Policía. Por eso, se debió optar entre el 13 y el 27 de marzo. “Algunos preferíamos avanzar lo más rápido posible”, admitió el ministro que pretendía el 13.

Corte Electoral. Foto: Marcelo Bonjour | archivo El País

El voto en el referéndum es obligatorio, si no se concurre hay que pagar una multa de una Unidad Reajustable ($ 1.364). La ley establece que si la mitad más uno de los votos válidos (“Sí”, “No” y en blanco) se pronuncia a favor del “Sí” se derogan los 135 artículos. El voto en blanco equivale a un “No” y el anulado no computa.

Hoy se conocerá el número oficial del padrón electoral, que quedó cerrado ayer tras el anuncio de las firmas. En tanto, no hay financiamiento público de la campaña a favor y en contra del referéndum, pero la Corte asumirá el costo de imprimir 9 millones de papeletas.

Impugnación.

El presidente de Fenapes, José Olivera, que está al frente de la Comisión Pro Referéndum, manifestó ayer en conferencia de prensa que hoy se presentará ante la Corte un recurso de revocación para que no se use el color celeste en la papeleta por el “No”.



“Preocupa que la decisión de la Corte, cuya legitimidad no desconocemos y respetamos, otorgue la identificación de la papeleta del ‘No’ al color celeste y entendemos que esto no es una buena señal para la democracia”, expresó Olivera.

Consultado por El País, el expresidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, señaló que el celeste “por ser el color que nos unifica a los uruguayos debiera estar vedado para cualquiera de las dos opciones”. “Para una contienda que tiene dos partes en litigio nos parece que no es adecuado colocar el celeste. Hacer esto es una simple maniobra política que no sirve para unir”, opinó. Y agregó: “Como cualquier error, la Corte lo puede enmendar porque estos atajos nada bien le hacen a la democracia uruguaya”.



El exsenador Rafael Michelini -integrante de la Comisión Pro Referéndum- señaló a El País “que nadie puede tener el celeste”, pero “no hay problemas con el rosado”. “Salieron a decir que la celeste no vota el ‘Sí’, o sea que ya sabían. Y no es justo, nos parece que es flechar la cancha”, concluyó.

"La celeste".

“¡Vamo arriba la celeste!”, tuiteó ayer ni bien se conoció el color de las papeletas el diputado colorado Felipe Schipani.



Consultado por El País acerca de si le favorece a la coalición el color, el presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, señaló que “es más linda una papeleta celeste que una rosada”, pero restó trascendencia al asunto. “No lo evalúo como algo importante y tampoco cambia nada”, dijo.



En tanto, Schipani señaló a El País que no cree que el celeste “favorezca” a la coalición. “No creo que el color de una papeleta pueda influir en el voto. Hacer una cuestión de eso es subestimar al votante y menospreciarlo”, señaló. Por lo que concluyó que el argumento “es de una pobreza alarmante”.