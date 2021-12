Referéndum: Comisión por el Sí apelará uso del color celeste en la papeleta del No

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Comisión Nacional por el Sí para anular 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) va a recurrirá el color de las papeletas de la consulta popular que se hará el 27 de marzo, dijo en conferencia de prensa uno de sus integrantes, el sindicalista José Olivera. La Corte Electoral definió que las hojas de votación por el Sí serán de color rosado y las del No, celeste.

"Preocupa que se haya optado por otorgarle la identificación de la papeleta del No al color celeste. Entendemos que esto no es una buena señal para la sociedad uruguaya", afirmó.



Olivera argumentó que es un "color identitario" nacional que debería "estar vetado para cualquiera de las dos opciones". "Tomar atajos en definiciones de este tipo no contribuye al respeto de los uruguayos que impulsaron el referéndum", agregó.



Este jueves, junto con el equipo jurídico van a presentar un recurso, y esperan que la Corte Electoral diga que se prohíbe el uso del color celeste para cualquiera de las dos opciones.



"No nos parece de justeza, ni acertado que se haga con este color que nos identifica a los uruguayos", añadió.

Este miércoles a mediodía se supo que la Corte Electoral alcanzó la validación de las firmas necesarias para convocar al referéndum y horas más tarde, José Arocena, presidente del organismo, informó que la fecha definida fue el 27 de marzo.