Encuesta: 46% optaría por mantener la LUC como está y 33% apoyaría derogación de artículos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Según la última encuesta de Equipos Consultores, un 46% de los uruguayos acompañaría la opción de mantener la Ley de Urgente Consideración (LUC) tal cual está y un 33% daría su apoyo a la iniciativa de derogar de 135 artículos. Hay un 18% de indecisos y un 3% entre voto anulado y en blanco.

Esta encuesta se dio a conocer el mismo día en que se supo que la Corte Electoral alcanzó a validar las firmas necesarias para convocar al referéndum. Sin embargo, el estudio fue realizado a fines de noviembre y principios de diciembre, según la consultora.



El informe, dado a conocer en Subrayado, indica que hay elementos que muestran que el tema está lejos de estar laudado. Entre ellos está el alto nivel de desconocimiento sobre el tema. Equipos reportó que cuando se pregunta a los uruguayos si han escuchado hablar del proceso de presentación de firmas contra la LUC, “la mitad (50%) dice que sí, y que tiene una ‘idea clara’ sobre el tema, un 36% dice que escuchó hablar pero que ‘no tiene una idea clara’, y 14% directamente no escuchó hablar o no sabe”.

Por otra parte, se marca que hay una intención de voto que no es estable a lo largo del tiempo y también que hay un “núcleo relevante de electores no definidos”. En este grupo la consultora incluye a los “indecisos”, pero también a otros que “si bien manifiestan hoy una intención de voto, dicen que no están seguros de la misma y podrían cambiarla”.



“Mirados en perspectiva los datos de intención de voto tienen una variabilidad relativamente importante. En junio y julio la opción de mantener la Ley mantenía una diferencia amplia sobre la derogación, pero en agosto el resultado era de empate absoluto. En setiembre vuelve a haber una brecha favorable al mantenimiento, pero en octubre nuevamente un empate técnico. Noviembre termina con ventaja para el mantenimiento, pero está claro que el escenario viene siendo variable”, dice el informe publicado en el sitio web de Equipos.



“El clima de opinión al terminar noviembre se presenta más favorable al mantenimiento de la LUC que a su derogación. Sin embargo, los datos deben ser tomados con cautela cuando se mira al futuro dado que hay muchos electores poco informados y muchos indecisos o con orientaciones débiles, factores que probablemente han contribuido a la inestabilidad en las preferencias de los últimos meses”, concluye.