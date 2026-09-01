PN pide información a Defensa luego de constatar gastos de medio millón de dólares con observaciones de TCR

Un análisis realizado en la bancada nacionalista, concretamente en el equipo del senador Martín Lema, concluyó —en base a documentación a la que accedió El País— que durante el segundo semestre de 2025 el Ministerio de Defensa realizó gastos y contrataciones observados por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) por un monto cercano al medio millón de dólares. Y que esos gastos, como es frecuente en la administración pública, se reiteraron sin levantar las observaciones del organismo.

Las irregularidades marcadas por el TCR fueron bastante amplias. Por ejemplo, en una resolución del 19 de febrero de este año se consignó que las contadoras auditoras del TCR habían observado 44 gastos "por un monto de $ 22.417.761 y US$ 141.701 en los meses de marzo a diciembre de 2025, reiterados oportunamente por el ordenador competente".

En la planilla adjuntada se especifican los detalles de las irregularidades observadas, entre las que figuran "falta de acto administrativo", "falta de procedimiento competitivo", "oferta que no se ajusta al pliego y vulnera el principio de igualdad de oferentes", así como resoluciones que autorizaban misiones oficiales posteriores a su inicio o problemas con los "requisitos previstos en el pliego" o que vulneran, de nuevo, "la igualdad de oferentes".

También se afirmó allí que "los fundamentos expuestos en las resoluciones de reiteración" no ameritaron "el levantamiento de las observaciones", por lo que se procedió a ratificar "las observaciones formuladas".

Con eso como contexto, el senador Lema presentó un pedido de informes dirigido a la ministra Lazo para conocer al "ordenador responsable que reiteró el gasto y los fundamentos de cada reiteración", además de tener acceso al "detalle de las contrataciones y gastos realizados por cada unidad ejecutora que dieron lugar a las observaciones".

Asimismo, solicitó que se informe cuáles fueron los "proveedores involucrados en cada contratación o gasto, indicando razón social y RUT correspondiente" y el "monto de cada uno de los gastos, discriminando moneda".

"Los problemas de conducción que tiene el Ministerio de Defensa Nacional debilitan la protección de nuestro país", dijo Lema en declaraciones a El País, al tiempo que resaltó que su equipo detectó que el 77% de las adquisiciones realizadas por esta cartera en lo que va del año se hicieron mediante la excepción de la compra directa.

Más allá de esto, el senador aseguró que Defensa tiene la particularidad de ser un ministerio "que llegó al punto de ser intervenido por Presidencia".

"Si desde presidencia no le brindan confianza a la ministra, es lógico que estemos solicitando información ante observaciones del TCR en procedimientos que presentan falta de acto administrativo (es decir, sin resolución), falta de procedimientos competitivos, procedimientos incorrectos e incumplimiento de requisitos previstos en los pliegos", agregó.