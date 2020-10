Plenario del FA: Vázquez y Orsi admiten pérdida en la cercanía con la gente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Frente Amplio (FA) comenzó ayer formalmente a bajar el trago amargo de las derrotas electorales. Ciento setenta dirigentes participaron del Plenario Nacional y debatieron entre las 9 y las 18 horas en base a un documento titulado “Balance, evaluación crítica, autocrítica y perspectivas”. Uno de los puntos neurálgicos de la discusión de ayer refiere al alejamiento de la fuerza política de la gente y los movimientos sociales. En este sentido, el expresidente Tabaré Vázquez y el actual intendente de Canelones, Yamandú Orsi, plantearon la necesidad de recuperar ese contacto.

En su calidad de presidente de honor del partido, Vázquez envió un mensaje audiovisual de media hora al Plenario en el que no se refirió a los cuestionamientos que presenta el documento sobre sus dos gobiernos, -algunos de ellos puntuales, como la crítica al decreto de esencialidad de la educación, firmado por Vázquez y María Julia Muñoz, lo que se menciona como “ejemplo demostrativo del alejamiento con la sociedad en general y con los sectores sociales en particular”.

El exmandatario tampoco hizo referencia a otros pasajes del documento que también apuntan a su gestión, pero sí habló del alejamiento de la gente por parte del partido. “La sociedad va más allá de la sede de la casa Colonia, del local del comité, de los límites de Montevideo o de la planta urbana de ciudades y de pueblos del interior. Tenemos que hacer política, hablar con la gente de política”, propuso Vázquez. “La cercanía y la presencialidad son importantes y en muchos casos, insustituibles”, dijo el expresidente, quien agregó que esto no va en desmedro de usar otras formas de comunicación, por lo que habría que “promover realidades virtuales”. Luego aclaró que “actualizarse no es abdicar”.

Tres intendentes.

El plenario, que se realizó en el Platense Patín Club, recibió al mediodía y felicitó a los tres intendentes electos: Orsi en Canelones, Carolina Cosse en Montevideo y Andrés Lima en Salto. El primero en hablar fue Orsi, que también se refirió a la necesidad de recuperar el vínculo con la ciudadanía, en especial en el interior del país. “Debemos mirar nuestro país con la complejidad que tiene” y tener claro que “hay muchos interiores que esperan por nuestro trille, nuestros oídos abiertos y por nuestra conversa”, dijo el intendente reelecto.

En el plenario hubo 170 dirigentes frenteamplistas. Foto: Estefanía Leal

La autocrítica de Orsi va en el mismo sentido que la que hace el expresidente José Mujica en entrevista con El País, ya que apunta a que se perdió contacto especialmente con el interior del territorio, donde el FA fue desplazado en tres intendencias en este período electoral.



“Un error grave es pensar que el interior es todo igual”, dijo Orsi ayer a El País. “Una cosa son las capitales departamentales, otra cosa los centros urbanos y otra la ruralidad. Es muy común pensar desde el asfalto del sur que el interior es campo”, agregó el intendente electo, para quien “falló la política y la empatía”. “No me olvido de las primeras reacciones nuestras cuando los reclamos de Un Solo Uruguay. Decir que todo el que producía en el campo y tenía 4x4 la pasaba fenómeno. Eso es parte del asunto. Y después hay un tema de agenda, porque nuestra fuerza política se quedó muy en lo metropolitano. Como izquierda no hemos sabido entender el valor de la cercanía, del mano a mano, cosas que Pepe y Tabaré entendieron muy bien. Faltó el contacto”, concluyó.

Por su parte, Cosse dijo que el documento sobre el que se inicia el debate interno es “muy bueno, muy profundo, realmente no tiene desperdicio”, aunque prefirió no dar su visión sobre la autocrítica de los gobiernos y las campañas electorales porque considera que esa es una tarea que debe afrontar el plenario.



“No caigamos en falsas dicotomías, no hay más izquierda o menos izquierda, somos todos frenteamplistas y si tenemos que ser algo seamos radicales; seamos radicales en el sentido profundo de la palabra, vayamos a la raíz, porque ningún árbol se mantiene firme si no tiene raíz”, dijo Cosse ante el auditorio.

El plenario del FA resolvió ayer apoyar el referéndum del Pit-Cnt contra la ley de urgencia y además marcó la agenda para los próximos meses: Plenario Nacional el 19 y 20 de diciembre (donde se sintetizará la autocrítica), congreso el 27 y 28 de marzo de 2021, conmemoración de los 50 años del FA el 5 de febrero y el 26 de marzo del 2021, y elecciones de las autoridades del partido el 23 de mayo de 2021.