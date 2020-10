El mensaje de Tabaré Vázquez al Plenario del FA: "El FA perdió y lo tenemos que reconocer"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Respecto al ciclo electoral anterior el Frente Amplio perdió y lo tenemos que reconocer", dijo el expresidente Tabaré Vázquez en un mensaje al Plenario del Frente Amplio que se reúne este sábado para realizar un balance de lo actuado hasta el momento y delinear objetivos y acciones a futuro y planteó cuatro aspectos "ineludibles" que se deben encarar así como remarcó que no será candidato a cargo alguno.

Por medio de un video, Vázquez indicó que el Plenario se realiza "tras un ciclo electoral realmente extenso y fatigante por momentos y cuyos resultados indican que respecto al ciclo electoral anterior el FA perdió y lo tenemos que reconocer". "Perdió 185.000 votos tomando como referencia la primera vuelta de ambos ciclos, perdió la mayoría parlamentaria, perdimos el gobierno nacional, se perdieron tres gobiernos departamentales, nueve municipios o siete si se tienen en cuenta que recuperamos dos en los que éramos minoría y claro tenemos que decir que no son solo asuntos electorales los que nos interpelan como fuerza política", detalló.

En este sentido, Vázquez resaltó que el Frente Amplio es "la mayor fuerza política del país" y que "en lo inmediato" tiene "cuatro asuntos que son ineludibles" y para los cuales "no hay atajos posibles" que puedan hacer "tirarlos para adelante".

Los cuatro asuntos refieren a la necesidad de hacer un "balance del ciclo electoral 2019/2020", a "definir grandes líneas de acción política para 2021/2024", a "actualización del FA como proyecto estratégico y herramienta política fundamental para el país y fuera del país" y tratar las "elecciones internas para renovar la titularidad de la presidencia del FA".

Sobre el balance del ciclo electoral, el expresidente dijo que esto debe hacerse en "clave de unidad". "No la unidad de tolerémonos porque no hay mas remedio o la unidad de estos no se habla porque hay que evitar problemas o de la unanimidad hueca sino de la unidad fuerte para encarar los problemas que tenemos y resolverlos positivamente, la unidad de reconocernos como compañeros, la unidad del diálogo leal y franco, de los principios y objetivos compartidos, la unidad del acuerdo posible y sostenible que no puede significar nunca cualquier arreglito, la unidad del accionar en consecuencia". Y ahondó: "Una unidad que la derecha siempre ha querido y quiere romper ¿se imaginan la política uruguaya sin el Frente Amplio, y mas allá del Uruguay se imaginan el impacto que la ruptura del Frente Amplio tendría en el campo del progresismo regional y global? Destruir o erosionar nuestra unidad sigue siendo uno de los objetivos principales de la derecha, tengámoslo claro y actuemos en consecuencia lo cual no quiere decir recluirnos en una unidad de mampostería.

En referencia a las líneas de acción con miras a 2024, Vázquez destacó la necesidad de "fortalecernos en términos de conducción política y estructura militante, revertir la ofensiva conservadora y preparar una nueva era progresista". "Hay logros y compromisos de los gobiernos frenteamplistas tanto nacionales como departamentales que debemos defender y promover más aún ante la nueva realidad planteada por la crisis COVID-19", dijo Vázquez y citó como ejemplo el Sistema Nacional de Salud Integrado en el que "se basó la lucha sanitaria" o "la convivencia y seguridad ciudadana" y "el empleo" o "la estabilidad macroeconómica", "la inclusión digital", "la inversión en ciencia y tecnología", "desarrollo de infraestructura" y "combate al crimen organizado". "Hay propuestas programáticas que el Frente Amplio presentó durante la campaña electoral y que debemos reivindicar", como las vinculadas a desarrollo humano. "No fueron fuegos de artificio" sino que "son promesas de trabajo más allá de los ciclos", enfatizó Vázquez.

Vázquez se refirió a la coalición de gobierno y criticó que antes de asumir el gobierno no se habló de "aumentar los fondos para salarios de presidente de empresas públicas, de altos oficiales militares o nuevos cargos de confianza y que se cortarían las partidas de los ministerios de organismos encargados de la Educación, salud, primera infancia, ciencia y tecnología". Y además dijo: "¿Alguno recuerda haber escuchado a algún integrante de la coalición que negaría el desafuero pedido por la Justicia de uno de sus senadores para investigar la responsabilidad del mismo en asuntos vinculados a violaciones de derechos humanos durante el período dictatorial, mas bien todo lo contrario: algunos de ellos hizo gárgaras de honor de valentía y de responsabilidad ante cuanto micrófono se le cruzó que fueron muchos por cierto", dijo y remató: "Ya lo dijo el poeta Antonio Machado: hay dos clases de hombres, los que viven hablando de las virtudes y los que se limitan a tenerlas".



Según Vázquez "hay una ofensiva conservadora ante la cual tenemos que posicionarnos como oposición". "Las elecciones no se ganan o se pierden exclusivamente en los tres o cuatro meses de campaña electoral, se ganan o pierden por la campaña pero también por los cuatro años que hay entre una elección y otra y lo que se hizo en el período de tiempo", afirmó y en ese sentido dijo que si bien el ciclo electoral que comenzará en 2024 "está lejos" su resultado "comienza a decidirse ahora". "Si queremos volver hay que comenzar a caminar desde ya".

Respecto a la actualización del Frente Amplio como herramienta política dijo que la crisis del COVID-19 ha cuestionado muchos aspectos y hay que adaptarse a la nueva realidad. "No basta que nos actualicemos como proyecto estratégico sino como herramienta política, para transformar una sociedad hay que estar metido en ella. No basta un Frente abierto a la sociedad, necesitamos un Frente Amplio en el seno de la sociedad", dijo.

En último lugar sobre la renovación del Frente Amplio dijo que sería bueno tener "mucha participación". Y culminó diciendo: "No seré candidato a cargo alguno: me siento muy pero muy bueno siendo frenteamplista al que sus compañeros han tenido la generosidad de designarlo presidente de honor del Frente Amplio siendo un frenteamplista más. Aunque la derecha quiera reescribir el pasado, seguramente porque el suyo no le resulta muy cómodo, no podrá borrar el nuestro y nuestro aporte del Uruguay, tampoco podrá borrar nuestro futuro no porque no lo desee o intente, vaya si trabaja para lograrlo, sino porque los frenteamplistas estaremos aquí".