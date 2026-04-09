Plan Vale: en mayo el gobierno comenzará a controlar la adhesión al nuevo sistema de envases

A partir del 2 de mayo, el Ministerio de Ambiente, a través de su Dirección Nacional de Evaluación y Calidad Ambiental (Dinacea), controlará el cumplimiento de la adhesión al nuevo plan de envases denominado Plan Vale, que fuera aprobado por RM Nª563/022 y Nº 667/022.

La cartera informó que este control, incluye a todos los propietarios de marca o importadores de productos envasados alcanzados por el Decreto 260/007, así como a las empresas importadoras o productores de envases de un solo uso alcanzadas por la RM 271/2021 que se encuentran adheridos al plan de gestión de envases que administra el Fideicomiso PGE.

Dicha inspección se realiza a los efectos de verificar que las empresas se encuentren en regla con lo que establece la reglamentación en relación a la vigencia del registro establecido en el artículo 2 del Decreto 260/007.

El ministerio recordó que el Plan Vale "fue aprobado para dar cumplimiento a las metas establecidas en la RM 271/2021" y que "el registro vigente es condición para fabricar o importar para su comercialización en el territorio nacional productos alcanzados por la normativa de envases no retornables".

Acuerdo para fiscalización

El Ministerio de Ambiente y la Cámara de Industrias del Uruguay firmaron en marzo un acuerdo en Torre Ejecutiva que permitirá fortalecer el sistema de información y fiscalización de las empresas que están obligadas a recuperar una parte de los envases que vuelcan al mercado. La idea, según se lee en el convenio, es contratar a una consultora para que desarrolle un mecanismo de control.

En esa instancia, tal como informara El País, el presidente de Plan Vale, Agustín Tassani, explicó que es “muy importante” que todas las empresas que vuelcan envases al mercado estén dentro del programa de recuperación de residuos. Desde la cámara esperan alcanzar este hito en los próximos 60 días. Esta herramienta que se desarrollará a partir de la firma del convenio buscará a través de la fiscalización que no haya “competencia desleal” entre las compañías, es decir, que haya “igualdad de condiciones”.