Recuperación de envases: gobierno firma acuerdo para fiscalización y privados anuncian inversión de US$ 40 millones

Desde hace años la Cámara de Industrias del Uruguay trabaja en dos pilares del Plan Vale: el sistema de depósito-reembolso —por el que las personas van a poder entregar los envases descartables, ya sean de plástico, lata o Tetra Pak, en distintos puntos a cambio de un dinero— y el trabajo con las intendencias para la recuperación de envases. Ha habido contratiempos e incluso el Ministerio de Ambiente les dio más tiempo a los privados para implementar las medidas, pero ayer se concretó un hito que acerca a Uruguay a un cambio largamente anunciado.

El Ministerio de Ambiente y la Cámara de Industrias del Uruguay firmaron un acuerdo en Torre Ejecutiva que permitirá fortalecer el sistema de información y fiscalización de las empresas que están obligadas a recuperar una parte de los envases que vuelcan al mercado. La idea, según se lee en el convenio, es contratar a una consultora para que desarrolle un mecanismo de control.

El presidente de Plan Vale, Agustín Tassani, explicó que es “muy importante” que todas las empresas que vuelcan envases al mercado estén dentro del programa de recuperación de residuos. Desde la cámara esperan alcanzar este hito en los próximos 60 días. Esta herramienta que se desarrollará a partir de la firma del convenio buscará a través de la fiscalización que no haya “competencia desleal” entre las compañías, es decir, que haya “igualdad de condiciones”.

Además de Tassani, concurrieron el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño; la directora nacional de Incentivo a la Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas, Isabella Antonaccio; y el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Leonardo García.

Ortuño indicó que el Plan Vale es una “prioridad para el Ministerio de Ambiente” y es “muy importante para el país” porque “supone un avance significativo hacia el cambio de modelo de gestión de los residuos”. En esa línea, el ministro dijo que su implementación permitirá crecer “en el cuidado y la protección del ambiente al reducir la contaminación”.

Las empresas están obligadas, para el 31 de diciembre de 2027, a alcanzar el 50% de valorización en peso global de materiales, con una valorización mínima del 35% por material. Asimismo, deberán tener operaciones de recuperación en localidades de más de 5.000 habitantes de todo el país.

Inversiones millonarias.

Están previstas varias inversiones millonarias para los próximos dos años, con las que se totalizarán unos US$ 40 millones.

Para 2026, se proyecta una inversión de US$ 12 millones, de los cuales la mitad será para la implementación del sistema de depósito-reembolso y la construcción de la planta de consolidación en el área metropolitana, a la que irán los envases que se recolecten en los distintos puntos del país. Los otros US$ 6 mllones serán para la otra pata del plan: se quiere saltar de 15 a 19 departamentos para el segundo semestre.

Desde la Cámara de Industrias se informó que, en los US$ 6 millones que se destinarán para la recuperación selectiva, la “inversión estará dirigida a obras en nuevas plantas de clasificación, mejoras de infraestructura en plantas existentes y equipamiento para captación, recolección, transporte y clasificación de materiales en diversos departamentos”.

En 2027, la inversión será de US$ 30.000.000, de los que una parte será para terminar de construir la planta de consolidación y otras infraestructuras asociadas al sistema de depósito-reembolso. Ese mismo monto, además, se utilizará para profundizar el sistema de recuperación selectiva, el que “cuenta actualmente con 22 plantas de clasificación operativas y se prevé llegar a las 35 a fines de 2027”, se añadió.

Monto está pendiente.

La implementación al 100% de ambos sistemas traerá un cambio importante en la industria y en el comportamiento de la población uruguaya. Un punto clave que aún no se definió, indicó Tassani, es cuánto será el dinero que las empresas van a devolver a los usuarios cuando lleven los envases descartables a los puntos de depósito. Sí adelantó que será una resolución que tomarán en conjunto con las autoridades del gobierno, y que deberá ser un monto “atractivo” para que la persona retorne pero que no tan alto “que impacte en el consumo”.

"Confianza en la industria nacional" La ministra de Industria, Fernanda Cardona, destacó que el Plan Vale es una “oportunidad” para las mpymes por la “importancia que tiene para el entramado del empleo del país”. También hizo hincapié en la innovación que representa y valoró el empleo que generará, tema que está “en discusión desde hace varios días y que seguirá planteando desafíos”. Desde el ministerio van a “acompañar la regularización del ecosistema necesario para que se dé la recolección y clasificación”. “Son personas que están trabajando desde hace mucho tiempo y nos están reclamando herramientas. Por lo tanto, esto también es una respuesta a ellos y ellas en el territorio”, continuó. Por último, reafirmó “la confianza en la industria nacional” porque, “para que esta cadena funcione necesitamos que la industria confíe en el valor del material reciclado, en el proceso que estamos implementando y de las personas que integran los equipos”.