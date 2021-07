Pit-Cnt dispuesto a apoyar fideicomisos para obras en departamentos con intendencias blancas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Pit-Cnt tiene claro que así como el movimiento sindical se manifestó en contra de la decisión de la coalición de gobierno de negar los votos en Canelones para que la intendencia frenteamplista no contara con un fideicomiso para realizar obras, la misma posición puede asumirse en los casos de Rocha y Río Negro. Estas son dos intendencias gobernadas por el Partido Nacional que tampoco cuentan con los votos opositores para un endeudamiento que permita realizar obra pública.

“Si los intendentes nos dan los argumentos que nos dio el de Canelones, nosotros vamos a estar de acuerdo con ellos, porque primero está el trabajo”, dijo a El País Fernando Pereira, que este miércoles se reunió con el jerarca comunal canario, Yamandú Orsi, para interiorizarse sobre los planes que tenía para el desarrollo de obras por US$ 80 millones, y que iba a crear 1.600 fuentes laborales.

Luego del encuentro, el dirigente sindical dijo a la prensa que “ninguna disputa partidaria debería hacer perder puestos de trabajo”. Y ahora insistió en que tampoco debería ocurrir eso mismo con los planes que tienen los intendentes Alejo Umpiérrez (Rocha) y Omar Lafluf (Río Negro). Estos propusieron fideicomisos por US$ 25 millones y US$ 12 millones, respectivamente, pero los ediles frenteamplistas, como hicieron los blancos y colorados en Canelones, no acompañan.



“Nosotros estamos dispuestos a reunirnos con Lafluf y Umpiérrez para ver cuál es su punto de vista, pero si es similar al de Canelones no nos temblaría el pulso ni un segundo en decir que esas obras hay que hacerlas”, insistió Pereira.



En la rueda de prensa el miércoles, había dicho que el movimiento sindical estaría “allí donde surjan diferencias” para evitar que salga perdiendo “el último eslabón de la cadena: el que no tiene trabajo”.

El intendente Umpiérrez, por su parte, señaló a El País que la eventual reunión con Pereira será “bienvenida”, así como todos los gestos de los actores políticos que estén dispuestos a “articular” para buscar una solución en su departamento. “Que existan canales de diálogo siempre es importante”, remarcó el intendente.



En el caso de Rocha, Umpiérrez calcula que la cantidad de puestos de trabajo que habilitaría su proyecto es de alrededor de 100, y que el alcalde de La Paloma, el frenteamplista Alcides Perdomo, esperaba la aprobación del fideicomiso para llevar adelante obras por un valor de US$ 2.600.000.



Lafluf, en tanto, no respondió a las consultas de El País.

"Las manos de yeso".

Aunque el oficialismo negó las acusaciones de Orsi en cuanto a que la negativa a dar los votos fue una maniobra electoral para perjudicarlo, Pereira subrayó que no tiene dudas de que eso fue así.



“Más claro echale agua. Si un dirigente del Partido Colorado dijo: ‘Me pusieron los tanques de guerra’, ¿yo qué puedo interpretar de eso?”, se preguntó. Pereira mencionó en ese sentido a “los que criticaban la mano de yeso”, en alusión a un antiguo argumento de los partidos tradicionales cuando gobernaba la izquierda y muchas votaciones se decidían con disciplina partidaria para hacer valer la mayoría. “Escuché 15 años que el problema del Uruguay era las manos de yeso de los 50 parlamentarios del FA. Los que criticaban el yeso ahora compraron la cementera completa”, declaró.