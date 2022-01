Pereira: la LUC "no resolvió el problema" de seguridad y hoy "la gente siente miedo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente electo del Frente Amplio Fernando Pereira apuntó este viernes contra la gestión en seguridad pública tras la presentación de cifras de delitos que hizo el Ministerio del Interior días atrás. La cartera de Luis Alberto Heber presentó bajas en varios delitos, tanto respecto a las cifras de 2020 como de 2019.

En diálogo con Radio Monte Carlo (930 AM), Pereira aseguró este mediodía que los modelos de seguridad "no se miden por estadísticas, sino porque la gente siente, y hoy la gente siente miedo porque la LUC no resolvió el problema", en referencia a la Ley de Urgente Consideración (LUC) que el Frente Amplio y el Pit-Cnt buscan derogar 135 artículos el 27 de marzo.

"Finalmente, la LUC actúa luego que la persona está detenida, y las pocas protecciones que dicen darles a la Policía yo no las veo", opinó. Para el expresidente del Pit-Cnt, "lo primero que hay que estudiar son los números y en qué circunstancias se dan", para lo cual llamó a evaluar "cuánto pesan la pandemia, las denuncias que se han hecho y las que no y un conjunto de factores".

Pereira sostuvo que "hoy la opinión pública tiene una opinión muy negativa del Ministerio del Interior porque en los barrios están pasando cosas violentas". Aseguró que "sigue habiendo homicidios, rapiñas, hurtos, delitos agravados". De todos modos, consideró que "naturalmente no es un tema fácil de resolver", ya que para avanzar en esa dirección siempre "hay que resolver temas de equidad social", indicó.



Además, dio un paso más y expresó que "la seguridad sigue con los mismos problemas que son estructurales". Reconoció que el Frente Amplio "no los pudo resolver del todo", pero dijo que "si mejoró la estructura de la Policía, la posibilidad técnica, un mayor armamento, equipamiento y salario".



Apuntando contra el partido del presidente Luis Lacalle Pou, lanzó: Nunca sentí a ningún hombre o mujer del Partido Nacional decir 'estas políticas son adecuadas porque mejoraron la vida y la condición de vida de quienes después ayudan a contribuir a que haya mayor seguridad pública".



Heber señaló este miércoles que resulta "inadmisible" la serie de críticas que provinieron desde el Frente Amplio tras la presentación de cifras. Consideró que en los dos primeros años de gobierno hubo una "caída de los delitos en términos generales" y afirmó que con los elementos incluidos en la LUC, se ha "revertido" el "deterioro en la relación de la concepción y forma de ver a la Policía".