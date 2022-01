"¿Salen a decir que aumentó la violencia? pero si hay 24% menos de homicidios", dijo Heber

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, consideró "inadmisible" una serie de críticas desde dirigentes del Frente Amplio tras la presentación en las últimas horas de la cifra de delitos correspondientes al año 2021.

"Es inadmisible, sobre todo para quienes estuvieron al frente de la cartera en su momento y fracasaron. Le anunciaron al pueblo uruguayo que iban a bajar un 30% las rapiñas, y no solamente que no bajaron, sino que subieron", indicó esta mañana en diálogo con Doble Click (Del Sol) ante las críticas desde la oposición de que hay un incremento en la violencia, información presentada de forma parcial y que faltan datos.

"¿Son los que hablan ahora? Es increíble", añadió en esa línea, subrayó que bajo su administración han "bajado los delitos", y lanzó: "¿Salen a decir que aumentó la violencia? pero si hay 24% menos de homicidios" respecto a 2019.

Ante las críticas desde el Frente Amplio de que ha aumentado la violencia en el segundo semestre, retrucó: "Percibo 93 homicidios menos que en 2019, 27.894 hurtos menos, 5.774 rapiñas menos, 765 abigeatos menos".



Para Heber, desde la oposición "no buscan admitir los números", que aseguró tienen la "misma metodología y mismo cálculo que desde el 2011 se viene haciendo, en plenos gobiernos del Frente Amplio". En esa línea, dijo que "quienes cuestionan los números son los que los hicieron". Afirmó también que las mediciones de delitos cuentan con una "certificación de Naciones Unidas".



"Me parece increíble que se trate de generar la duda como que nosotros estamos maquillando los números, porque lo que hay atrás es una desconfianza que es en sí mismos. Es la misma gente, la misma metodología", remarcó.

Consideró que los gobiernos del Frente Amplio "fracasaron en la lucha contra la seguridad y lo único que tienen es cuestionar la metodología que es la que ellos crearon".



El ministro indicó que si bien "no todo pasa por los números en materia de seguridad, eso es un indicio y hay que mirar sus tendencias". Llamó a mirar la "tendencia anual", bajo el entendido de que ese panorama "permite saber si estamos o no en el camino correcto".



En los dos primeros años de gobierno hubo una "caída de los delitos en términos generales", lo que consideró "muy importante". "Cambiamos la tendencia", afirmó.



Heber destacó el "respaldo político y jurídico" a la Policía bajo esta administración y destacó el rol de la Ley de Urgente Consideración (LUC). "La LUC le da armas al policía como para poder actuar en la calle. Puede detener, controlar, exigir documentos, revisar autos, y ahí hemos hecho una serie de operativos que han generado importantes capturas", expresó el jerarca. Como ejemplo de dichos operativos, destacó el hallazgo de 2.000 pastillas de éxtasis "en un control automotor en plena ciudad de Montevideo".



En un contexto de puja política entre el oficialismo y oposición ante el próximo referéndum impulsado por el Frente Amplio y el Pit-Cnt para derogar 135 artículos de la LUC, Heber enfatizó: "Los artículos cuestionados son una gran herramienta para combatir el delito".



Aseguró que con los elementos incluidos en la LUC, se ha "revertido" el "deterioro en la relación de la concepción y forma de ver a la Policía". Ante críticas de que esta nueva normativa iba a derivar en abuso de funciones, destacó: "No es lo que ha pasado durante todos estos años, en donde no ha habido un crecimiento de la situación que se pueda ver de exceso de la Policía. Ha sido menor que en otros años cuando no existía la LUC".



"Aquellos que eran agoreros de que venía la catástrofe, una Policía que iba a tomar cuenta, iba a ser prepotente e iba a hacer abuso de funciones no fue así, no pasó", expresó. En esa línea, afirmó que no hubo "gatillo fácil" desde que se aprobó la LUC, a mediados de 2020.