Pereira: Arbeleche debe atender propuesta de Senado a bajar IVA "o es todo una burla a la gente"

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo este jueves que si la ministra de Economía Azucena Arbeleche no acepta la iniciativa votada por unanimidad en el Senado de exonerar el IVA a una canasta básica por seis meses debe renunciar. Fuentes del Poder Ejecutivo señalaron a El País que “se analiza ir por otro camino” para poder enfrentar el problema de la escalada de precios.

Consultado esta mañana en diálogo con Punto de Encuentro (Radio Universal) sobre el planteo que hizo el martes el senador frenteamplista Alejandro Sánchez de que la ministra debe renunciar si no aplica la minuta votada, respondió: "Para mí si. O el Parlamento es donde se discute la política, como dice Lacalle Pou, y entonces los parlamentarios del gobierno le hacen propuestas al gobierno consistentes con una serie de acciones para mejorar la calidad de vida de la gente o es todo una burla a la gente".

Aseguró que Arbeleche "tiene que dar señales de qué pasa con un país que crece 4,5%, pero la gente vive peor; unos concentran US$ 9.000 millones y 100.000 otros uruguayos se alimentan en ollas populares, no está bien". Y añadió: "Cualquiera que esté por la calle hoy ve que se multiplicó la cantidad de personas viviendo en situación de calle".

"El Frente Amplio siente que no está tomando acciones que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de la gente", sostuvo.



"Me canso de leer todos los días los anuncios, pero luego en lo concreto la gente está viviendo peor; en lo concreto es que ayer hubo cuatro homicidios que quedan en la nebulosa de decisiones informativas que dicen que ahora los policiales no son tan trascendentes", resaltó el frenteamplista. Los conductores del programa radial le plantearon que en todos los informativos se informan los hechos policiales diarios.



A horas del encuentro entre el presidente Luis Lacalle Pou y la cúpula del Pit-Cnt, que lideró en los pasados años, Pereira manifestó: "Hay una incoherencia muy grande entre lo que plantean los parlamentarios del gobierno y lo que después hace el gobierno". Valoró que el respaldo parlamentario desde el oficialismo fue "para la tribuna".



Sobre los dichos de algunos legisladores oficialistas que plantearon que apoyarían la minuta por "cortesía parlamentaria", Pereira retrucó: "No existe la cortesía en política. O se plantea una cosa para mejorar la calidad de vida de la gente o no se plantea. El Parlamento no vota cortesías y si se dedica a votar cortesías va a perder su carácter parlamentario".



Respecto a la gestión del gobierno, también cargó las tintas al indicar: "Es el gobierno de las excusas. Para todo tiene una excusa".



"Si el gobierno le dijo a la población en campaña 'no vamos a aumentar los combustibles' y los aumentó por encima de la inflación y salarios no está bien'; si el gobierno le dijo a la población uruguaya que no iba a bajar los salarios y las jubilaciones y bajaron dos años consecutivos a pesar de que el PIB creció en el segundo año no está bien; si los productos de la canasta básica familiar suben por encima de la inflación y la gente no está pudiendo comprar, y no hay ninguna política vinculada salvo la del asado y los panificados de contener esos precios no está bien", enfatizó Pereira.



En cuanto al plan del gobierno de reformar la seguridad social, el presidente de la central criticó que "nadie lo tiene" el proyecto que presentaría el Ejecutivo al Parlamento para su análisis.



"Cómo voy a opinar de un documento que no está, no se sabe si se va a presentar, que por lo menos dos senadores del partido de gobierno dice que no es el momento de votarlo (...)", insistió.



"Si no hay proyecto falta política, decisión política, y los que decían estar preparados no lo estaban, sino cuando decís 'vengo a transformar la seguridad social' no vas a decir 'siempre y cuando me den los votos la oposición'. Tenés que tener una decisión de transformarla, y sino no estabas preparado, que yo creo que pasa en varias áreas", apuntó Pereira.