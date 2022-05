El Ejecutivo no apunta a la baja de IVA que el Senado acompañó por unanimidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cabildo Abierto presentó ayer en el Senado una iniciativa para plantearle al presidente Luis Lacalle Pou la reducción del IVA a 19 productos de la canasta básica. Blancos, colorados y el Frente Amplio prestaron sus votos para acompañar el planteo. Sin embargo, fuentes del Poder Ejecutivo señalaron a El País que por estas horas “se analiza ir por otro camino” para poder enfrentar el problema de la escalada de precios.

“Tomaremos el planteo que nos hace el Senado y lo analizaremos. Pero lo cierto es que estamos pensando en medidas diferentes, las cuales serán dadas a conocer en las próximas horas”, sostuvieron las fuentes de Presidencia de la República.



Que la minuta planteada por el senador Guido Manini Ríos se haya votado por unanimidad no significa que cuente con el aval real de todos los senadores del oficialismo, especialmente entre algunos blancos creen que este no es el mejor camino. Dos de ellos incluso -Graciela Bianchi y Sergio Botana- expresaron públicamente su desacuerdo con la propuesta.



Botana dijo ayer durante la sesión del plenario que estaba en contra de “este tipo de soluciones”, pues le parecen “poco duraderas” y que se trata de “experiencias (que) han generado desabastecimientos”. Graciela Bianchi, por su parte, explicitó en Twitter que “la mayoría de la coalición republicana no está de acuerdo con la minuta de comunicación porque se basa en un relato falso”, y que la iniciativa fue acompañada por “cortesía” parlamentaria, como también lo había dicho el senador Botana.

Fuentes del Partido Nacional remarcaron a El País que la votación de esta minuta se hizo también con el convencimiento de que es muy poco probable que el Poder Ejecutivo acepte la baja del IVA para los 19 productos. “Creemos que no ocurrirá, porque el camino que el Ejecutivo ha transitado es otro: el del aumento de salarios y pasividades”, dijo en ese sentido un legislador blanco en referencia al ajuste del 3% para jubilados y pensionistas y del 2% para los funcionarios que regirá a partir de agosto.



Sin embargo, esto no significa que por estas horas los legisladores no intenten hacer gestiones con el Ejecutivo para intentar que la medida se aplique al menos en alguna medida. Fuentes parlamentarias aseguraron, en esa línea, que se mantendrá comunicación directa con el Ministerio de Economía para que se contemple por lo menos una baja del IVA menor de la sugerida.



Consultado al respecto, el senador de Por la Patria Jorge Gandini afirmó a El País que no ve efectos negativos a nivel político para el oficialismo, ni mucho menos, si la minuta no prospera. “Si no mandan ningún proyecto, no lo mandan. Lo que nosotros hicimos fue votar una propuesta de un socio de la coalición. No tiene más consecuencias que esa”.

Reunión con Pit-Cnt

En paralelo a esta minuta y a la respuesta que deberá brindar, hoy el presidente Luis Lacalle Pou recibirá a una delegación del Pit-Cnt. Los dirigentes sindicales plantearán, como fue anunciado, una serie de medidas económicas para contener la inflación y tender hacia la recuperación del salario real, bajo el entendido de que el modelo económico que impulsa este gobierno es “excluyente” y tiende hacia la “desigualdad”, algo en lo que ha insistido Marcelo Abdala esta semana.



Ayer, el presidente de la central sindical aseguró a En Perspectiva, de Radiomundo, que entre otras cosas le propondrá al primer mandatario “medidas transitorias” -de un año como máximo-, como por ejemplo “elevar el impuesto al Patrimonio Nacional un 10%; elevar un 19% a aquellas empresas que tengan una facturación neta en el año anterior igual o mayor a US$ 1 millón; cobrar un impuesto a sectores que han tenido suba de los precios internacionales de las materias primas superior a un 20% y poner un 2% (de impuesto) a los depósitos de uruguayos en el sistema financiero en el exterior”.



Y añadió que la reunión será “positiva” en el caso de que el Poder Ejecutivo no solamente responda a la brevedad este planteo, “sino si efectivamente se toma el tiempo de estudiarlo”.

El vicepresidente de la central sindical, José Lorenzo López, contó a El País que en el encuentro también habrá otros asuntos de preocupación. Además de plantear que para los sindicatos debe convocarse a un “diálogo social” entre todos los actores afectados por la reforma de la seguridad social (ver nota aparte), los sindicalistas pondrán arriba de la mesa reclamos como los “ataques permanentes” que a su criterio reciben algunos sindicalistas por parte de legisladores o jerarcas de la administración pública. Así ha sucedido -a su entender- durante el proceso de trabajo de la comisión parlamentaria que investigó las licencias irregulares de docentes de Secundaria, o en algunos de los episodios de mayor conflictividad entre Ancap y el gremio de funcionarios.



Asimismo, dijo López, Lacalle escuchará de primera mano su rechazo frontal al proyecto de ley -presentado por Cabildo Abierto pero a estudio de la coalición- que propone prisión domiciliaria para los mayores de 65 años y que, de ser ley, podrá favorecer a procesados y condenados por delitos cometidos durante la última dictadura militar.