¿Bajar el IVA a ciertos productos beneficia a los que menos tienen? Opinan expertos

En las últimas semanas la rebaja del IVA se ha planteado como un paliativo a los problemas de los uruguayos ante la suba sostenida de los precios. Eso es lo que se puede leer de la insistencia del conjunto de los partidos políticos que, en minutas de comunicación, entrevistas y posteos en redes sociales reclaman que se tome esa medida. Pero, ¿bajar el IVA es una buena idea? ¿A quién beneficiaría?

Los economistas y estudiosos del tema parecen no estar tan convencidos de que sea una solución la disminución de este impuesto regresivo o "ciego", que no "ve" el poder económico del contribuyente. O sea, grava de igual forma al que gana menos y al que gana más. Y por eso se genera cuestionamientos: bajarlo no asegura favorecer a los más pobres que, en definitiva, es lo que plantean oficialismo y oposición.



El economista Pablo Rosselli expresó en su cuenta de Twitter que “bajar el IVA para mitigar el impacto de la inflación en los hogares más pobres es una mala idea” y cita un hilo de esa red social que se escribió pensando en Chile -donde se impulsa la misma medida-, pero aplica a Uruguay. Uno de los argumentos esgrimidos allí es el siguiente: "Los precios no van a bajar en el mismo % en que baje el IVA. Si, por ejemplo, se disminuye el IVA desde un 19% a un 5%, es probable que el precio de los productos no baje mucho".

Muy buen hilo a propósito del caso chileno pero útil para el caso uruguayo.



En el mismo sentido se expresó en diálogo con El País Andrés Blanco, profesor titular del Instituto de Finanzas Públicas de la Facultad de Derecho de la Udelar, que explicó que "el problema con el IVA es que, si no hay regulación de precios, cuando se establece una disminución sobre determinado grupo de bienes y servicios, nada asegura que la rebaja se traduzca en rebaja de precios".



Blanco estima que, si se da una baja del IVA, los vendedores pueden dejar el precio como estaba y así la medida "se traduce solamente en un aumento de precios y una baja de recaudación", termina siendo un "beneficio de empresas y no de consumidores finales o de compradores de los bienes". De ocurrir eso, acotó, "es factible que sean sacrificios fiscales inútiles".

Consultado sobre qué pasaría en caso de que los vendedores sí bajaran el precio de los productos ante una reducción del IVA, dijo que "algún grado de efectividad tendría, porque los precios bajarían, pero el problema es que se terminaría beneficiando también a gente que no tiene bajos ingresos". "Si se lleva a cero el IVA en el pan, por ejemplo, lo pagaría igual el desocupado y el que tiene los más altos ingresos", explicó.



"La reducción abarcaría a todos, ganen lo que ganen, y se corre el riesgo de que no beneficie a nadie", agregó.

También el economista Aldo Lema coincidió con Rosselli y fue categórico en su red social: “Bajas de IVA no es política antiinflacionaria (casi lo contrario), no es una política focalizada y no es una buena señal sobre gestión fiscal y sus metas (discrecionalidad). Esto es válido para Uruguay, Chile y el resto del mundo”, dijo recordando su columna del 28 de abril publicada en el suplemento Economía & Mercado

Javier De Haedo, también economista, comparte esta postura y, de hecho, llegó a expresarle en Twitter al gobierno que “no afloje” en la negativa de ir por ese camino.

IVA personalizado

Blanco señaló que hay una forma más compleja de implementar, pero más efectiva si lo que se busca es favorecer a quien menos gana. Se trata del llamado IVA personalizado y funciona así: Al final de un período se le pide a las personas que junten sus facturas de compra y en función de los niveles de ingresos, a quienes tienen los más bajos se les devuelve parte de lo que pagaron por todo concepto o por determinados bienes, según se defina.



"Es complejo en diseño e instrumentación, pero no es imposible porque la cantidad y calidad de información que tiene la DGI lo permite", dijo Blanco e informó que ya se hicieron estudios al respecto en el organismo recaudador uruguayo y el año pasado se presentaron en una jornada de economía.



A nivel internacional, agregó, se han realizado experiencias en Japón.