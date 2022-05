En vivo: Senado analiza minuta de Manini Ríos de exonerar IVA a canasta por seis meses

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Cámara de Senadores analiza este martes una minuta de comunicación que propone al Poder Ejecutivo quitarle el IVA a 19 alimentos durante seis meses. Se trata de una iniciativa de Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, aprobada por todos los partidos en la Comisión de Hacienda del Senado hace unas tres semanas.

Los productos a los que se propone exonerar de IVA por seis meses son los siguientes: harina, azúcar, fideos, arroz, aceite, sal, polenta, pulpa de tomate, lentejas, porotos, leche en polvo, huevos, cocoa, café, avena, carnes vacunas (picada, paleta, osobuco, falda, pollo, carne de cerdo), pan (flauta o galleta de campaña). Además, según el texto aprobado, "deberán considerarse en este listado los productos equivalentes para celíacos y diabéticos".

Manini Ríos, primero en hablar, señaló que esta medida surge ante "un claro empuje de la inflación", que "particularmente afecta a los alimentos".



"Creemos que el gobierno en todos sus niveles y desde todos los lugares en que tenga forma de entender en el tema no puede desconocer esta realidad, que en nuestro país afecta principalmente a aquellos que tienen recursos limitados y serias dificultades para llegar a fin de mes", aseguró.



Luego valoró que "el gobierno nacional ha sido sensible con esta situación", y que si bien "ha adoptado medidas claras en el sentido de hacer un aumento salarial no previsto inicialmente para el mes de julio", aseguró que "es necesario realizar una activa vigilancia sobre los precios que afectan los productos alimenticios que integran la canasta básica familiar".



En los productos que integran la lista que propuso, "la inflación ha sido mayor que el promedio inflacionario". Por lo tanto, insistió en que es "imprescindible" hacer un "monitoreo y vigilancia" de esos productos para "no afectar mayormente a los más frágiles de la sociedad".



Manini Ríos destacó los otros dos puntos de la minuta, además de la exoneración del IVA. Resaltó la iniciativa de "compensar al pequeño y mediano comerciante" por los acuerdos quienes "muchas veces no pueden afrontar lo que sí pueden los grandes cadenas y superficies", sino, "contribuiríamos a que se continúe este proceso de oligopolio en la venta de alimentos que creemos no es bueno para el país", aseguró.



Sobre la presentación de esta medida, planteó que es para que "las autoridades económicas la consideren y puedan recoger aquello siempre a la luz de las posibilidades del gobierno". "Son medidas excepcionales para situaciones excepcionales", enfatizó el cabildante.



Por su parte, el senador opositor Mario Bergara anunció que el Frente Amplio así como respaldó la medida en la Comisión de Hacienda lo haría en el plenario este martes. "Las medidas previamente tomadas eran notoriamente insuficientes", apuntó el legislador contra el gobierno en referencia a la exoneración de IVA al asado así como a panificados y fideos. Calificó de "muy limitado" el alcance de los productos, y "extremadamente limitado" con respecto a los plazos de esas medidas.

"Estamos en primer lugar muy contentos por la aprobación de esta minuta, tanto en la Comisión de Hacienda como presumiblemente va a suceder en el plenario el día de hoy, por unanimidad", comenzó diciendo el senador frenteamplista Alejandro Sánchez.

"Yo diría que el Ministerio de Economía y Finanzas ya debe estar redactando el proyecto de ley para enviarlo al Parlamento, porque de lo contrario estaríamos asistiendo a una especie de saludo a la bandera, de levantar la mano para quedar bien, y no asumir las responsabilidades políticas de ser gobierno", agregó en referencia al respaldo que tendría esta iniciativa desde todos los partidos.



Dio un paso más, al puntualizar: "Creo que es importante este mensaje político que está dando el pleno de esta cámara al gobierno en el sentido de que este es el camino, y que tiene respaldo parlamentario, unánime".

El senador nacionalista Sergio Botana al tomar uso de la palabra lanzó a Sánchez irónicamente: "En primer término gradecer los consejos que le da al Partido Nacional".



Recordó que en la Comisión de Hacienda declaró lo mismo que hoy: "No comparto este tipo de soluciones, que me parecen poco duraderas, que la tendencia en los precios siempre es la vuelta a su nivel natural; que este tipo de experiencias han generado desabastecimientos; que cuando se extienden en el tiempo generan pérdida de calidad de la oferta".



"Creo que debemos poner a consideración del Poder Ejecutivo esta propuesta, y por eso hemos acompañado en comisión, por un tema de cortesía parlamentaria, y de poner todas las baterías con que el gobierno quiera disponer, toda la información", agregó.



Y luego, sostuvo: "En ese sentido voy a votar, con la convicción de el esfuerzo que está haciendo el país y quien está haciendo el aporte lo hace con la mejor de las intenciones y con la humildad de discrepar pero saber que uno no es dueño de la verdad ni puede sentirse de ese modo".

A su turno, el senador colorado Raúl Batlle destacó que apoyará "cualquier medida que apunte a bajar la inflación porque es el peor impuesto de todos los que recibe la clase menos pudiente".



Valoró que esto va en una "dirección correcta" y precisó que si bien acompañó las medidas sobre exoneración de IVA al asado, así como panificados y fideos, dijo que comunicó a la interna que "ese no era el camino, son parchecitos y cositas ahí que uno puede poner sobre la mesa para mostrar que tiene intención de algo".