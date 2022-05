"No podemos seguir en este camino": Domenech pide al Gobierno rebaja de IVA en canasta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador cabildante Guillermo Domenech llamó este miércoles a que el Poder Ejecutivo salga de la "inercia", al ser consultado por la información que publicó El País en su edición de hoy de que el Gobierno no apunta a la baja de IVA que el Senado acompañó por unanimidad.

"Lo que estamos tratando es de remover ideas porque lo que es inaceptable es la inercia. No podemos seguir en este camino. El Uruguay se ha metido en una especie de desfiladero hace muchísimos años. Obviamente que no es responsabilidad de este Gobierno, viene de hace muchísimo tiempo con un fenómeno de concentración de la tierra, de la propiedad comercial-industrial, que no es bueno y hay que encontrarle una solución", respondió esta mañana al ser consultado al respecto en Informativo Carve (850 AM).

"Lo que estamos tratando es de hacer aportes, una especie de tormenta de ideas, y esperamos que el Poder Ejecutivo, si no toma todas, que tome alguna", agregó Domenech.



“Tomaremos el planteo que nos hace el Senado y lo analizaremos. Pero lo cierto es que estamos pensando en medidas diferentes, las cuales serán dadas a conocer en las próximas horas”, indicaron a El País las fuentes de Presidencia de la República.



La reducción del IVA a 19 productos de la canasta básica, una iniciativa presentada por el líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, contó con el respaldo unánime en la Comisión de Hacienda del Senado hace tres semanas y ayer en el plenario.



La propuesta cabildante fue por la vía de minuta porque las exoneraciones impositivas son de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo.