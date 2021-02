"Lo peor del ajuste aún está por venir": FA apunta contra el gobierno en el Parlamento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Frente Amplio apuntó este miércoles contra la gestión del gobierno de la pandemia del COVID-19 durante la sesión de la Comisión Permanente, a la que acudió la ministra de Economía, Azucena Arbeleche.

Sebastián Valdomir, diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP), sostuvo en la sesión: "No estamos diciendo que el gobierno no hizo nada, sino que el gobierno debió destinar más recursos para atender la pandemia, y que en algunos casos estuvo omiso, y que en algunos casos le faltó flexibilidad porque debía haber bajado su pretensión de elaborar un ajuste, un ahorro, un abatimiento del gasto público, en el marco de una pandemia".

"Uruguay es uno de los pocos países del mundo que en el marco de una pandemia procesa un ajuste del gasto", resaltó.

Además, agregó que "el ajuste está realizándose de una forma bastante sistemática, de manera permanente desde junio, julio para adelante, cada 10 o 15 días tenemos alguna modificación, alguna determinación impositiva, ajuste del gasto, etcétera".

Consideró que 2021 "va a ser un año sumamente difícil para los hogares, las familias y micro y medianas empresas", y lanzó: "Nosotros no pensamos que lo peor ya pasó, sino que lo peor para mucha gente puede estar aún por venir. Ahora es cuando se decide el que reactiva la economía, su negocio, su emprendimiento o queda por el camino. Ahora es cuando dice 'me quedé y no puedo seguir más' o 'me reengancho y continúo'".

"Nosotros consideramos que lo peor del ajuste aún está por venir, el impacto en los ingresos de las familias, el aparato productivo, va a ser mucho más profundo de lo que se dice", manifestó en esa línea.

Parte del mensaje de Valdomir fue publicado por el MPP en sus redes sociales, y legisladores opositores apuntaron a Arbeleche, que sostuvo en la sesión parlamentaria: "Hay estimaciones oficiales que dicen que (la pobreza) podría aumentar dos o tres puntos porcentuales. Pero no necesitamos esperar a que estén los números, lo estamos viendo, y por esto este aumento en las transferencias sociales". Además, la ministra admitió que la pandemia provocará un aumento de la pobreza (todavía no se conocen las cifras del 2020).

"Arbeleche reconoció que aumentó la pobreza 2 o 3 puntos. Eso significa que hay unas 100 mil nuevas personas bajo la pobreza. Es el resultado del ajuste del gobierno que castiga a los que menos tienen. Uruguay retrocede a paso de gigante", escribió en Twitter el diputado comunista Gerardo Núñez.

Por su parte, el senador Daniel Olesker manifestó en la misma red social: "Muy buena intervención de Sebastián (Valdomir). Poca respuesta de la ministra. Dijo que fueron responsables con las cuentas publicas y decimos por eso dieron 769 pesos por mes y por persona. Dijeron que hicieron política fiscal anticíclica y la inversión pública bajo 7,7%".

"Ahorrar en estos casos nos va a salir muy caro como sociedad"



El senador comunista Óscar Andrade señaló que desde el Frente Amplio tienen un enfoque sobre la política económica "que es muy diferente" a la del gobierno. "Ahorrar en estos casos nos va a salir muy caro como sociedad", dijo, y resaltó que "muchos uruguayos no pueden esperar más" determinadas medidas para superar la crisis del coronavirus.

La diputada frenteamplista Bettiana Díaz fue por esa línea al señalar que "hay gente que no aguanta más", y resaltó que tener una política de transferencias que funcione como "un shock para poder dinamizar el bolsillo de la gente, el mercado interno, no es un planteo especifico del Frente Amplio sino que hay socios de la coalición que lo están haciendo".